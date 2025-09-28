Цена обоюдного унижения: рецензия на фильм "Пан или пропал"

В Украине в рамках программы 16-го Одесского международного кинофестиваля 2025 стартовал показ французской сатирической социальной комедии "Пан или пропал" режиссера Энтони Кордье ("Гаспар вошел в брак"). В европейском прокате картина вышла под названием "Средний класс", и мы сейчас разберемся, почему фильм назван именно так.

В фильме снимаются популярные французские актеры Лоран Лафитт и Элоди Бушез, обладательница нескольких актерских наград. Актерский состав дополняют Рамзи Бедиа и Лора Калами. Фокус побывал на гала-премьере картины и делится впечатлениями.

С первой сцены зритель попадает в напряженную атмосферу взаимодействия представителей различных социальных классов. Глава буржуазного семейства и хозяин виллы на юге Франции – Филипп Трусселяр обращается к своему работнику – Тони Азизи в день рождения дочери последнего с просьбой почистить коллектор под уборной комнатой.

Трейлер фильма "Пан или пропал"

"Там работы на пять минут", — говорит Филипп, не желая откладывать задачу даже в день рождения дочери Азизи.

Как оказалось, работы там совсем не на пять минут. Тони возвращается после ремонта трубы облитый экскрементами и бросает невербальный вызов своим хозяевам. С этого эпизода начинается опасная дуэль двух семейств, одно из которых привыкло быть на вершине социальных преференций, а другое – в положении униженного и оскорбленного.

Семья Азизи – Тони и Надин – более семи лет работали на семью Трусселяр без социальных гарантий, контракта, отчислений, на заработную плату, ниже минимальной в стране. Теперь чета Азизи решает начать с нанимателями юридическую войну, требуя компенсации в размере 150 000 евро.

Ирония сюжета в том, что Филипп – владелец юридической фирмы. Он был настолько уверен в беззащитности своих работников, что даже не подумал о правовых последствиях. Теперь он не знает, как договориться с Тони и Надин, да еще и высокомерие наследственного буржуа ему мешает, а работники в свою очередь агрессивно ему угрожают судебными разборками, способными уничтожить репутацию знаменитого во Франции юриста.

Репутации супруги Филиппа (Элоди Бушез), актрисе, желающей вернуться на экраны, такая неприятная шумиха совсем ни к чему: ее и так не торопятся снимать.

Представители буржуазного класса всячески пытаются "замять" нелицеприятный конфликт с работниками, но все становится только хуже.

Кадр из фильма "Пан или пропал" Фото: Постер

Энтони Кордье динамично развивает тему социальной напряженности и взаимного унижения между персонажами, постепенно исследуя вопрос взаимодействия классов в различных обстоятельствах.

Буржуа Трусселяр привык демонстрировать превосходство и считать людей другого класса вторым сортом, а мигрант Тони слишком устал чувствовать себя никем и даже меньше. При этом каждый постепенно примеряет новую роль. Филипп чувствует себя загнанным, но не побежденным, а семейство Азизи впервые ощутило вкус власти над теми, кто ранее их подавлял.

К слову, в картине нет плохих и хороших героев. Есть только различные обстоятельства и размер финансовой удовлетворенности. В конце зрители поймут, что в этой истории нет невинно оскорбленных, и все герои действуют лишь под влиянием внешних факторов и внутренних потребностей.

И да! Если "смешать" буржуазный класс и бесправных мигрантов – мы и получим тот самый средний класс или слегка усредненный класс.

