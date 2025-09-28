Ціна обопільного приниження: рецензія на фільм "Пан або пропав"

В Україні в рамках програми 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю 2025 стартував показ французької сатиричної соціальної комедії "Пан або пропав" режисера Ентоні Кордьє ("Гаспар одружився"). У європейському прокаті картина вийшла під назвою "Середній клас", і ми зараз розберемося, чому фільм названо саме так.

У фільмі знімаються популярні французькі актори Лоран Лафітт і Елоді Бушез, володарка кількох акторських нагород. Акторський склад доповнюють Рамзі Бедіа і Лора Каламі. Фокус побував на гала-прем'єрі картини і ділиться враженнями.

З першої сцени глядач потрапляє в напружену атмосферу взаємодії представників різних соціальних класів. Глава буржуазного сімейства і господар вілли на півдні Франції — Філіп Трусселяр звертається до свого працівника — Тоні Азізі в день народження доньки останнього з проханням почистити колектор під вбиральнею.

"Там роботи на п'ять хвилин", — каже Філіп, не бажаючи відкладати завдання навіть у день народження доньки Азізі.

Як виявилося, роботи там зовсім не на п'ять хвилин. Тоні повертається після ремонту труби облитий екскрементами і кидає невербальний виклик своїм господарям. З цього епізоду починається небезпечна дуель двох родин, одна з яких звикла бути на вершині соціальних преференцій, а інша — у становищі приниженого і ображеного.

Сім'я Азізі — Тоні та Надін — понад сім років працювали на сім'ю Трусселяр без соціальних гарантій, контракту, відрахувань, на заробітну плату, нижчу за мінімальну в країні. Тепер подружжя Азізі вирішує розпочати з наймачами юридичну війну, вимагаючи компенсації в розмірі 150 000 євро.

Іронія сюжету в тому, що Філіп — власник юридичної фірми. Він був настільки впевнений у беззахисності своїх працівників, що навіть не подумав про правові наслідки. Тепер він не знає, як домовитися з Тоні та Надін, та ще й зарозумілість спадкового буржуа йому заважає, а працівники своєю чергою агресивно йому погрожують судовими розбірками, здатними знищити репутацію знаменитого у Франції юриста.

Репутації дружини Філіпа (Елоді Бушез), акторки, яка бажає повернутися на екрани, такий неприємний галас зовсім ні до чого: її і так не поспішають знімати.

Представники буржуазного класу всіляко намагаються "зам'яти" неприємний конфлікт із працівниками, але все стає тільки гірше.

Кадр із фільму "Пан або пропав" Фото: Постер

Ентоні Кордьє динамічно розвиває тему соціальної напруженості та взаємного приниження між персонажами, поступово досліджуючи питання взаємодії класів за різних обставин.

Буржуа Трусселяр звик демонструвати зверхність і вважати людей іншого класу другим сортом, а мігрант Тоні надто втомився почуватися ніким і навіть меншим. При цьому кожен поступово приміряє нову роль. Філіп почувається загнаним, але не переможеним, а сімейство Азізі вперше відчуло смак влади над тими, хто раніше їх пригнічував.

До слова, у картині немає поганих і хороших героїв. Є лише різні обставини та розмір фінансової задоволеності. Наприкінці глядачі зрозуміють, що в цій історії немає невинно ображених, і всі герої діють лише під впливом зовнішніх чинників і внутрішніх потреб.

І так! Якщо "змішати" буржуазний клас і безправних мігрантів — ми й отримаємо той же середній клас або злегка усереднений клас.

