"Каховский объект", или Как советское наследие превратилось в зомби: обзор фильма

В Украине выходит в прокат вторая лента из отечественной трилогии "Киногероини темных времен" — зомби-хоррор "Каховский объект" сценариста Ярослава Войцешека. Снова магия и снова русские (только теперь советские и, мягко говоря, несвежие).

Фокус побывал на звездной премьере "Каховского объекта" в Украинском доме и делится впечатлениями о картине.

О чем фильм "Каховский объект" 2025

Перед нами – антисоветский боевик, созданный в жанре зомби-триллера и хоррора. Впрочем, это становится понятно из ряда трейлеров, которые предшествовали выходу фильма.

После подрыва Каховской ГЭС небольшая группа украинских военных под руководством Марины с позывным "Мара" (Марина Кошкина) обнаруживает бункер времен холодной войны, расположенный под дном водохранилища.

Трейлер фильма "Каховский объект"

Своим проникновением на секретный объект, военные "будят" сложное советское прошлое, проявленное результатом экспериментов над людьми. И теперь солдатам ВСУ предстоит бороться и побеждать остатки "советщины" в лице (хотя от лиц там немного осталось) зомби-солдат советской армии.

Образы зомби удались Ярославу Войцешеку особенно хорошо Фото: Кадр из фильма

Главную роль в картине исполнила, как уже упоминалось выше, актриса Марина Кошкина ("Малевич"). Ей хорошо удалось амплуа несокрушимой и закаленной военнослужащей с магическими способностями. Она серьезная, убедительная, целеустремленная, но когда нужно, может подарить зрителям и едва угадываемую улыбку.

Продолжая мейнстримную тему трилогии, Войцешек наделил свою вторую героиню-мстительницу даром провидцы, по словам ее экранного одноклассника, присущим ей с детства.

Марина Кошкина в роли несокрушимой Мары Фото: Кадр из фильма

К слову, Мара в славянской мифологии – это демонический персонаж, вызывающий удушье у спящих. В данном случае спящими оказались как раз выше упомянутые советские военные, "задремавшие" в бункере. В общем, референс-пасхалка удался на славу: читается!

Борьба с уснувшим и на время отступившим, но все еще опасным злом, – ключевой месседж картины, который проходит красной линией сквозь весь сюжет и превращается в победу над этим злом.

Помимо всего сказанного, стоит отметить, что вторая лента трилогии изобилует черным юмором, бодрящими нецензурными выражениями и гипсовыми бюстами советских вождей. А вообще перед нами – традиционное зомби-кино, динамичный экшн, помещенный в рамки жанра и твердо там закрепившийся. Большинство зрителей получат то, за чем пришли.

