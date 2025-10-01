"Каховский объект", или Как советское наследие превратилось в зомби: обзор фильма
В Украине выходит в прокат вторая лента из отечественной трилогии "Киногероини темных времен" — зомби-хоррор "Каховский объект" сценариста Ярослава Войцешека. Снова магия и снова русские (только теперь советские и, мягко говоря, несвежие).
Фокус побывал на звездной премьере "Каховского объекта" в Украинском доме и делится впечатлениями о картине.
О чем фильм "Каховский объект" 2025
Перед нами – антисоветский боевик, созданный в жанре зомби-триллера и хоррора. Впрочем, это становится понятно из ряда трейлеров, которые предшествовали выходу фильма.
После подрыва Каховской ГЭС небольшая группа украинских военных под руководством Марины с позывным "Мара" (Марина Кошкина) обнаруживает бункер времен холодной войны, расположенный под дном водохранилища.
Своим проникновением на секретный объект, военные "будят" сложное советское прошлое, проявленное результатом экспериментов над людьми. И теперь солдатам ВСУ предстоит бороться и побеждать остатки "советщины" в лице (хотя от лиц там немного осталось) зомби-солдат советской армии.
Главную роль в картине исполнила, как уже упоминалось выше, актриса Марина Кошкина ("Малевич"). Ей хорошо удалось амплуа несокрушимой и закаленной военнослужащей с магическими способностями. Она серьезная, убедительная, целеустремленная, но когда нужно, может подарить зрителям и едва угадываемую улыбку.
Продолжая мейнстримную тему трилогии, Войцешек наделил свою вторую героиню-мстительницу даром провидцы, по словам ее экранного одноклассника, присущим ей с детства.
К слову, Мара в славянской мифологии – это демонический персонаж, вызывающий удушье у спящих. В данном случае спящими оказались как раз выше упомянутые советские военные, "задремавшие" в бункере. В общем, референс-пасхалка удался на славу: читается!
Борьба с уснувшим и на время отступившим, но все еще опасным злом, – ключевой месседж картины, который проходит красной линией сквозь весь сюжет и превращается в победу над этим злом.
Помимо всего сказанного, стоит отметить, что вторая лента трилогии изобилует черным юмором, бодрящими нецензурными выражениями и гипсовыми бюстами советских вождей. А вообще перед нами – традиционное зомби-кино, динамичный экшн, помещенный в рамки жанра и твердо там закрепившийся. Большинство зрителей получат то, за чем пришли.
