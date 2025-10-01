"Каховський об'єкт", або Як радянська спадщина перетворилася на зомбі: огляд фільму

В Україні виходить у прокат друга стрічка з вітчизняної трилогії "Кіногероїні темних часів" — зомбі-хоррор "Каховський об'єкт" сценариста Ярослава Войцешека. Знову магія і знову росіяни (тільки тепер радянські і, м'яко кажучи, несвіжі).

Фокус побував на зірковій прем'єрі "Каховського об'єкта" в Українському домі та ділиться враженнями про картину.

Про що фільм "Каховський об'єкт" 2025

Перед нами — антирадянський бойовик, створений у жанрі зомбі-трилера та горору. Утім, це стає зрозуміло ще з низки трейлерів, які передували виходу фільму.

Після підриву Каховської ГЕС невелика група українських військових під керівництвом Марини з позивним "Мара" (Марина Кошкіна) виявляє бункер часів холодної війни, розташований під дном водосховища.

Трейлер фільму "Каховський об'єкт"

Своїм проникненням на секретний об'єкт, військові "будять" складне радянське минуле, проявлене результатом експериментів над людьми. І тепер солдатам ЗСУ доведеться боротися і перемагати залишки "совєтчини" в особі (хоча від облич там небагато залишилося) зомбі-солдатів радянської армії.

Образи зомбі вдалися Ярославу Войцешеку особливо добре Фото: Кадр из фильма

Головну роль у картині виконала, як уже згадувалося вище, актриса Марина Кошкіна ("Малевич"). Їй добре вдалося амплуа незламної та загартованої військовослужбовиці з магічними здібностями. Вона серйозна, переконлива, цілеспрямована, але коли потрібно, може подарувати глядачам і ледь помітну посмішку.

Продовжуючи мейнстримну тему трилогії, Войцешек наділив свою другу героїню-месницю даром провидиці, за словами її екранного однокласника, притаманним їй з дитинства.

Марина Кошкіна в ролі незламної Мари Фото: Кадр из фильма

До слова, Мара в слов'янській міфології — це демонічний персонаж, що викликає задуху у сплячих. У цьому випадку сплячими виявилися якраз вище згадані радянські військові, які "задрімали" в бункері. Загалом, референс-пасхалка вдався на славу: читається!

Боротьба з заснулим і на якийсь час відійшовшим, але все ще небезпечним злом, — ключовий меседж картини, що проходить червоною лінією крізь весь сюжет і перетворюється на перемогу над цим злом.

Крім усього сказаного, варто зазначити, що друга стрічка трилогії рясніє чорним гумором, підбадьорливими нецензурними виразами і гіпсовими бюстами радянських вождів. А загалом перед нами — традиційне зомбі-кіно, динамічний екшн, який поміщено в рамки жанру, і він твердо там закріпився. Більшість глядачів отримають те, за чим прийшли.

Ми також розповідали про фільм "Еддінгтон" режисера Арі Астера, у якому на тлі пандемії коронавірусу розгортаються пристрасті в маленькому містечку в пустельному штаті Нью-Мексико.