Даша Трегубова и Оксана Гутцайт раздали статуэтки: как прошла церемония закрытия ОМКФ 2025

Оксана Гутцайт, Анна Мачух, Даша Трегубова
Закрытие кинофестиваля собрало известных телеведущих и актрис на одной сцене

В кинотеатре Жовтень состоялась масштабная церемония официального закрытия 16-го Одесского международного кинофестиваля 2025.

Фокус побывал на событии и рассказывает, чем запомнилось это грандиозное мероприятие.

В этот раз фестивальная программа была рассчитана на 11 дней марафона смотров: с 24 сентября по 3 октября 2025. За это время зрители увидели 113 фильмов в разных секциях.

закрытие ОМКФ
В программе фестиваля показали 113 фильмов
Фото: Пресс-служба

Хозяйками вечера выступили актриса Даша Трегубова и ведущая Оксана Гутцайт: именно они объявляли победителей украинского киномарафона.

Оксана Гутцайт, Анна Мачух, Даша Трегубова
Оксана Гутцайт, Анна Мачух и Даша Трегубова
Фото: Пресс-служба

Первыми победителей объявили члены жюри Европейской конкурсной программы, в состав которого вошли продюсер Гида Велвин Миклебуст, режиссер Денис Тарасов, кинокритик Ирэна Кацелович, продюсер Петер Роммель, кастинг-директор Петр Бартушек, продюсер и режиссер Сергей Лавренюк.

Сергей Лавренюк
Сергей Лавренюк

Главный приз в категории "Лучший европейский полнометражный фильм" получила лента "Шесть дней весной" (Six jours ce printemps-là, 2025, Франция, Люксембург, Бельгия, реж. Жоаким Лафосс). Режиссер победившего фильма в этой номинации получил статуэтку "Золотой Дюк". Специальный диплом Международного жюри получил фильм "Ты – космос" режиссера Павла Острикова.

Награду в номинации "Лучший украинский полнометражный документальный фильм" получила лента "Простой солдат" (режиссеры Артем Рыжиков, Хуан Камило Крус).

Главный фестивальный приз — "Гран-при" по результатам зрительского голосования был присужден фильму "Ты – космос" режиссера Павла Острикова.

Сергей Кисель
Сергей Кисель
Лилу
Лилу
Ирина Татаренко
Ирина Татаренко
Алексей Гладушевский
Алексей Гладушевский
Мирослава Мандзюк
Мирослава Мандзюк
Лера Толочина
Лера Толочина
Даша Трегубова
Даша Трегубова
Оксана Гутцайт
Оксана Гутцайт

Второй год подряд из-за полномасштабной войны киносмотр проходит в Киеве, а основными локациями стали кинотеатры "Жовтень" и "Оскар" в ТЦ Gulliver.

