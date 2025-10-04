Даша Трегубова и Оксана Гутцайт раздали статуэтки: как прошла церемония закрытия ОМКФ 2025

В кинотеатре Жовтень состоялась масштабная церемония официального закрытия 16-го Одесского международного кинофестиваля 2025.

Фокус побывал на событии и рассказывает, чем запомнилось это грандиозное мероприятие.

В этот раз фестивальная программа была рассчитана на 11 дней марафона смотров: с 24 сентября по 3 октября 2025. За это время зрители увидели 113 фильмов в разных секциях.

В программе фестиваля показали 113 фильмов Фото: Пресс-служба

Хозяйками вечера выступили актриса Даша Трегубова и ведущая Оксана Гутцайт: именно они объявляли победителей украинского киномарафона.

Оксана Гутцайт, Анна Мачух и Даша Трегубова Фото: Пресс-служба

Первыми победителей объявили члены жюри Европейской конкурсной программы, в состав которого вошли продюсер Гида Велвин Миклебуст, режиссер Денис Тарасов, кинокритик Ирэна Кацелович, продюсер Петер Роммель, кастинг-директор Петр Бартушек, продюсер и режиссер Сергей Лавренюк.

Сергей Лавренюк

Главный приз в категории "Лучший европейский полнометражный фильм" получила лента "Шесть дней весной" (Six jours ce printemps-là, 2025, Франция, Люксембург, Бельгия, реж. Жоаким Лафосс). Режиссер победившего фильма в этой номинации получил статуэтку "Золотой Дюк". Специальный диплом Международного жюри получил фильм "Ты – космос" режиссера Павла Острикова.

Награду в номинации "Лучший украинский полнометражный документальный фильм" получила лента "Простой солдат" (режиссеры Артем Рыжиков, Хуан Камило Крус).

Главный фестивальный приз — "Гран-при" по результатам зрительского голосования был присужден фильму "Ты – космос" режиссера Павла Острикова.

Сергей Кисель

Лилу

Ирина Татаренко

Алексей Гладушевский

Мирослава Мандзюк

Лера Толочина

Даша Трегубова

Оксана Гутцайт

Второй год подряд из-за полномасштабной войны киносмотр проходит в Киеве, а основными локациями стали кинотеатры "Жовтень" и "Оскар" в ТЦ Gulliver.

