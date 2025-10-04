Підтримайте нас RU
Даша Трегубова і Оксана Гутцайт роздали статуетки: як пройшла церемонія закриття ОМКФ 2025

Оксана Гутцайт, Анна Мачух, Даша Трегубова
Закриття кінофестивалю зібрало відомих телеведучих і актрис на одній сцені | Фото: Пресс-служба

У кінотеатрі Жовтень відбулася масштабна церемонія офіційного закриття 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю 2025.

Фокус побував на події і розповідає, чим запам'ятався цей грандіозний захід.

Цього разу фестивальна програма була розрахована на 11 днів марафону переглядів: з 24 вересня по 3 жовтня 2025 року. За цей час глядачі побачили 113 фільмів у різних секціях.

Господинями вечора виступили актриса Даша Трегубова та ведуча Оксана Гутцайт: саме вони оголошували переможців українського кіномарафону.

Першими переможців оголосили члени журі Європейської конкурсної програми, до складу якого увійшли продюсерка Гіда Велвін Міклебуст, режисер Денис Тарасов, кінокритикиня Ірена Кацелович, продюсер Петер Роммель, кастинг-директор Пйотр Бартушек, продюсер і режисер Сергій Лавренюк.

Другий рік поспіль через повномасштабну війну кіноогляд відбувається в Києві, а основними локаціями стали кінотеатри "Жовтень" і "Оскар" у ТЦ Gulliver.

