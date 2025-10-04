Даша Трегубова і Оксана Гутцайт роздали статуетки: як пройшла церемонія закриття ОМКФ 2025

У кінотеатрі Жовтень відбулася масштабна церемонія офіційного закриття 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю 2025.

Related video

Фокус побував на події і розповідає, чим запам'ятався цей грандіозний захід.

Цього разу фестивальна програма була розрахована на 11 днів марафону переглядів: з 24 вересня по 3 жовтня 2025 року. За цей час глядачі побачили 113 фільмів у різних секціях.

У програмі фестивалю показали 113 фільмів Фото: Пресс-служба

Господинями вечора виступили актриса Даша Трегубова та ведуча Оксана Гутцайт: саме вони оголошували переможців українського кіномарафону.

Оксана Гутцайт, Анна Мачух і Даша Трегубова Фото: Пресс-служба

Першими переможців оголосили члени журі Європейської конкурсної програми, до складу якого увійшли продюсерка Гіда Велвін Міклебуст, режисер Денис Тарасов, кінокритикиня Ірена Кацелович, продюсер Петер Роммель, кастинг-директор Пйотр Бартушек, продюсер і режисер Сергій Лавренюк.

Сергій Лавренюк

Головний приз у категорії "Найкращий європейський повнометражний фільм" отримала стрічка "Шість днів навесні" (Six jours ce printemps-là, 2025, Франція, Люксембург, Бельгія, реж. Жоакім Лафосс). Режисер фільму-переможця в цій номінації отримав статуетку "Золотий Дюк". Спеціальний диплом Міжнародного журі отримав фільм "Ти — космос" режисера Павла Острікова.

Нагороду в номінації "Найкращий український повнометражний документальний фільм" отримала стрічка "Простий солдат" (режисери Артем Рижиков, Хуан Каміло Крус).

Головний фестивальний приз — "Гран-прі" за результатами глядацького голосування було присуджено фільму "Ти — космос" режисера Павла Острікова.

Сергій Кисіль

Лілу

Ірина Татаренко

Олексій Гладушевський

Мирослава Мандзюк

Лєра Толочина

Даша Трегубова

Оксана Гутцайт

Другий рік поспіль через повномасштабну війну кіноогляд відбувається в Києві, а основними локаціями стали кінотеатри "Жовтень" і "Оскар" у ТЦ Gulliver.

Нагадаємо, як пройшов бранч АнастасіїЦимбалару в Києві, а такожщо цікавого було на б'юті-бранчі в стилі студентської вечірки.