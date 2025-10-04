Даша Трегубова і Оксана Гутцайт роздали статуетки: як пройшла церемонія закриття ОМКФ 2025
У кінотеатрі Жовтень відбулася масштабна церемонія офіційного закриття 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю 2025.
Фокус побував на події і розповідає, чим запам'ятався цей грандіозний захід.
Цього разу фестивальна програма була розрахована на 11 днів марафону переглядів: з 24 вересня по 3 жовтня 2025 року. За цей час глядачі побачили 113 фільмів у різних секціях.
Господинями вечора виступили актриса Даша Трегубова та ведуча Оксана Гутцайт: саме вони оголошували переможців українського кіномарафону.
Першими переможців оголосили члени журі Європейської конкурсної програми, до складу якого увійшли продюсерка Гіда Велвін Міклебуст, режисер Денис Тарасов, кінокритикиня Ірена Кацелович, продюсер Петер Роммель, кастинг-директор Пйотр Бартушек, продюсер і режисер Сергій Лавренюк.
Головний приз у категорії "Найкращий європейський повнометражний фільм" отримала стрічка "Шість днів навесні" (Six jours ce printemps-là, 2025, Франція, Люксембург, Бельгія, реж. Жоакім Лафосс). Режисер фільму-переможця в цій номінації отримав статуетку "Золотий Дюк". Спеціальний диплом Міжнародного журі отримав фільм "Ти — космос" режисера Павла Острікова.
Нагороду в номінації "Найкращий український повнометражний документальний фільм" отримала стрічка "Простий солдат" (режисери Артем Рижиков, Хуан Каміло Крус).
Головний фестивальний приз — "Гран-прі" за результатами глядацького голосування було присуджено фільму "Ти — космос" режисера Павла Острікова.
Другий рік поспіль через повномасштабну війну кіноогляд відбувається в Києві, а основними локаціями стали кінотеатри "Жовтень" і "Оскар" у ТЦ Gulliver.
