Ченнинг Татум стал Робином Гудом: рецензия на фильм "Грабитель по призванию"

В Украине стартовала комедийная лента "Грабитель по призванию" (оригинальное название "Грабитель с крыши"), режиссера Дерека Сиенфрэнса, с Ченнингом Татумом и Кирстен Данст в главных ролях. Без преувеличений, это один из наиболее ярких релизов октября 2025 и довольно интересная работа в карьере Татума.

Фокус побывал на допремьерном показе и рассказывает о новой комедии.

О чем фильм "Грабитель по призванию" 2025 с Ченнингом Татумом

Красивый американский военный (Ченнинг Татум), не способный после увольнения из армии найти себя в новой жизни и заработать деньги для своей семьи, решает грабить корпорацию фаст-фудов.

В процессе ограблений герой ведет себя предельно вежливо с персоналом. К слову, именно это его и губит. На сорок пятом фаст-фуде его арестовывают и сажают в тюрьму. Правда, природное обаяние и доброта героя помогают ему сдружиться с водителем пенитенциарного заведения и даже благополучно сбежать оттуда.

Трейлер фильма "Грабитель по призванию"

Далее Джеффри предстоит прятаться в гигантском супермаркете игрушек в отделе велосипедов. Там грабитель влюбляется в милую продавщицу, мать-одиночку (Кирстен Данст), и бросает все силы на то, чтобы помочь ей и ее детям материально. Кроме того, он начинает помогать приходу церкви, где бывает новая возлюбленная.

Интересный момент: фильм основан и снят на реальных событиях. Многочисленные факты из сценария являются реальными: от побега и куртки, предложенной одному из команды фаст-фуда во время ограбления, до бегства и пребывания в супермаркете.

В основу фильма легла история реального грабителя с крыш – Джеффри Манчестера.

Ченнинг Татум в роли Джеффри Манчестера Фото: Кадр из фильма

И оригинальный Джеффри Манчестер Фото: Соцсети

Картина "Грабитель по призванию" — тот самый редкий случай, когда смешение жанров дают хорошие результаты. Перед нами – красивое и доброе кино с фрагментами предрождественской меланхолии и романтики. Милый ромком и криминальная авантюра, эффектно "приземленные" за счет нарочитой реалистичности эпизодов с кадрами близким планом. Это лишает ромком классической "мармеладности", зато придает картине ощущение того, что все происходящее – часть нашей жизни… или просто чьей-то жизни.

Ченнинг Татум, который является одним из продюсеров проекта, снова зарекомендовал себя как многогранный артист в развлекательном жанре. Его утонченные сцены ограблений никого не оставят равнодушными.

"Грабитель по призванию" — добротное многожанровое кино с праздничным флером и позитивными эмоциями. Одним словом, если вы ждали кино с рождественским настроением, взывающее ко всему хорошему против всего плохого, то это — оно!

