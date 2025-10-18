Ченнінг Татум став Робіном Гудом: рецензія на фільм "Грабіжник за покликанням"

В Україні стартувала комедійна стрічка "Грабіжник за покликанням" (оригінальна назва "Грабіжник з даху") режисера Дерека Сієнфренса, з Ченнінгом Татумом і Кірстен Данст у головних ролях. Без перебільшень, це один із найяскравіших релізів жовтня 2025 року і доволі цікава робота в кар'єрі Татума.

Фокус побував на допрем'єрному показі та розповідає про нову комедію.

Про що фільм "Грабіжник за покликанням" 2025 із Ченнінгом Татумом

Привабливий американський військовий (Ченнінг Татум), не здатний після звільнення з армії знайти себе в новому житті і заробити гроші для своєї сім'ї, вирішує грабувати корпорацію фаст-фудів.

У процесі пограбувань герой поводиться максимально ввічливо з персоналом. До речі, саме це його і губить. На сорок п'ятому фаст-фуді його заарештовують і садять до в'язниці. Щоправда, природна чарівність і доброта героя допомагають йому здружитися з водієм пенітенціарного закладу і навіть благополучно втекти звідти.

Трейлер фільму "Грабіжник за покликанням"

Далі Джеффрі доведеться ховатися в гігантському супермаркеті іграшок у відділі велосипедів. Там грабіжник закохується в милу продавчиню, матір-одиначку (Кірстен Данст), і кидає всі сили на те, щоб допомогти їй та її дітям матеріально. Крім того, він починає допомагати приходу церкви, де буває нова кохана.

Цікавий момент: фільм заснований і знятий на реальних подіях. Численні факти зі сценарію є реальними: від втечі та куртки, запропонованої одному з команди фаст-фуду під час пограбування, до втечі та перебування в супермаркеті.

В основу фільму лягла історія реального грабіжника з дахів — Джеффрі Манчестера.

Ченнінг Татум у ролі Джеффрі Манчестера Фото: Кадр из фильма

Й оригінальний Джеффрі Манчестер Фото: Соцсети

Картина "Грабіжник за покликанням" — той рідкісний випадок, коли змішання жанрів дають хороші результати. Перед нами — красиве і добре кіно з фрагментами передріздвяної меланхолії і романтики. Милий ромком і кримінальна авантюра, ефектно "приземлені" за рахунок навмисної реалістичності епізодів з кадрами близьким планом. Це позбавляє ромком класичної "мармеладності", зате надає картині відчуття того, що все, що відбувається, — частина нашого життя... або просто чийогось життя.

Ченнінг Татум, який є одним із продюсерів проєкту, знову зарекомендував себе як багатогранний артист у розважальному жанрі. Його витончені сцени пограбувань нікого не залишать байдужими.

"Грабіжник за покликанням" — добротне багатожанрове кіно зі святковим флером і позитивними емоціями. Одним словом, якщо ви чекали кіно з різдвяним настроєм, що закликає до всього хорошого проти всього поганого, то це — воно!

