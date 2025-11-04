Муза Скорсезе и мать Лоры Дерн: умерла актриса Дайан Лэдд

Дайан Лэдд, номинированная на премию "Оскар", умерла в возрасте 89 лет. Она снималась в фильмах Мартина Скорсезе "Алиса здесь больше не живет", Дэвида Линча "Дикие сердцем" и Марты Кулидж "Блуждающая роза".

О смерти Дайан Лэдд сообщила ее дочь, обладательница премии "Оскар" актриса Лора Дерн, пишет NBC News.

Дайан Лэдд скончалась в 89 лет

"Она была величайшей дочерью, матерью, бабушкой, актрисой, художницей и чутким человеком, которого, казалось бы, можно было создать только в мечтах. Нам повезло, что она у нас есть. Теперь она летает со своими ангелами", — добавила Дерн.

За свою более чем 60-летнюю карьеру на экранах Лэдд создала целую галерею разносторонних персонажей, воплощая женщин с сильной волей, но уязвимых, эксцентричных, но приземленных.

Скорсезе снял Лэдд в роли язвительной официантки из закусочной в Аризоне в фильме "Алиса здесь больше не живет", который вышел на экраны в 1974 году и получил признание критиков, а Лэдд была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана.

В том же году Лэдд сыграла небольшую, но запоминающуюся роль таинственной женщины, которая нанимает циничного частного детектива Джека Николсона в фильме Романа Полански "Китайский квартал".

Дэвид Линч снял Лэдд в роли карикатурно злобной матери в фильме "Дикие сердцем" (1990) — фильме-нуаре о беглых влюбленных. И за эту роль Дайан Лэдд получила свою вторую номинацию на "Оскар".

Третья номинация Лэдд за женскую роль второго плана пришла в следующем году за ее роль матриарха в фильме "Блуждающая Роза", где она играла со своей дочкой Лорой Дерн. Они вошли в историю как первый дуэт матери и дочери, номинированный на "Оскар" в один и тот же год.

Дайан Лэдд и Лора Дерн в 1992 году Фото: скриншот/CNN

Она была номинирована на премию "Эмми" за роли в сериалах "Доктор Куинн — женщина-врач" и "Грейс в огне". Недавно она появилась в эпизодической роли в ситкоме CBS "Детство Шелдона".

Роуз Диана Ланье родилась 29 ноября 1935 года в городе Лореле, штат Миссисипи, в семье ветеринара и домохозяйки. Она еще подростком стала играть в театре. А свою первую работу на большом экране она получила в байкерском фильме короля фильмов категории B Роджера Кормана "Дикие ангелы", вышедшем на экраны в 1966 году.

К середине 70-х годов Лэдд осознала собственную универсальность.

"Я могу изображать Шекспира, Ибсена, английский акцент, ирландский акцент, могу играть без акцента, стоять на голове, танцевать степ, петь, выглядеть на 17 или на 70", — шутила она в статье для The New York Times, опубликованной 23 сентября 1976 года.

Лэдд была замужем трижды. С 1960 по 1969 год она была замужем за номинированным на премию "Оскар" актером Брюсом Дерном; с 1969 по 1977 год — за Уильямом Ши-младшим; и с 1999 года до его смерти в начале этого года — за Робертом Хантером.

