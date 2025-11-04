Муза Скорсезе і мати Лори Дерн: померла актриса Даян Ледд

Даян Ледд, номінована на премію "Оскар", померла у віці 89 років. Вона знімалася у фільмах Мартіна Скорсезе "Аліса тут більше не живе", Девіда Лінча "Дикі серцем" і Марти Кулідж "Блукаюча троянда".

Про смерть Даян Ледд повідомила її дочка, володарка премії "Оскар" актриса Лора Дерн, пише NBC News.

Даян Ледд померла у 89 років

"Вона була найбільшою донькою, матір'ю, бабусею, актрисою, художницею і чуйною людиною, яку, здавалося б, можна було створити тільки в мріях. Нам пощастило, що вона в нас є. Тепер вона літає зі своїми ангелами", — додала Дерн.

За свою більш ніж 60-річну кар'єру на екранах Ледд створила цілу галерею різнобічних персонажів, втілюючи жінок із сильною волею, але вразливих, ексцентричних, але приземлених.

Скорсезе зняв Ледд у ролі уїдливої офіціантки із закусочної в Аризоні у фільмі "Аліса тут більше не живе", який вийшов на екрани 1974 року і здобув визнання критиків, а Ледд була номінована на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану.

Того ж року Ледд зіграла невелику, але незабутню роль таємничої жінки, яка наймає цинічного приватного детектива Джека Ніколсона у фільмі Романа Поланскі "Китайський квартал".

Девід Лінч зняв Ледд у ролі карикатурно злісної матері у фільмі "Дикі серцем" (1990) — фільмі-нуар про втікачів-закоханих. І за цю роль Даян Ледд отримала свою другу номінацію на "Оскар".

Третя номінація Ледд за жіночу роль другого плану прийшла наступного року за її роль матріарха у фільмі "Блукаюча Роза", де вона грала зі своєю донькою Лорою Дерн. Вони увійшли в історію як перший дует матері і дочки, номінований на "Оскара" в один і той самий рік.

Даян Ледд і Лора Дерн у 1992 році Фото: скриншот/CNN

Вона була номінована на премію "Еммі" за ролі в серіалах "Доктор Квінн — жінка-лікар" і "Грейс у вогні". Нещодавно вона з'явилася в епізодичній ролі в ситкомі CBS "Дитинство Шелдона".

Роуз Діана Ланьє народилася 29 листопада 1935 року в місті Лореле, штат Міссісіпі, в сім'ї ветеринара і домогосподарки. Вона ще підлітком стала грати в театрі. А свою першу роботу на великому екрані вона отримала в байкерському фільмі короля фільмів категорії B Роджера Кормана "Дикі ангели", що вийшов на екрани 1966 року.

До середини 70-х років Ледд усвідомила власну універсальність.

"Я можу зображати Шекспіра, Ібсена, англійський акцент, ірландський акцент, можу грати без акценту, стояти на голові, танцювати степ, співати, виглядати на 17 або на 70", — жартувала вона в статті для The New York Times, опублікованій 23 вересня 1976 року.

Ледд була одружена тричі. З 1960 до 1969 року вона була одружена з номінованим на премію "Оскар" актором Брюсом Дерном; з 1969 до 1977 року — з Вільямом Ши-молодшим; і з 1999 року до його смерті на початку цього року — з Робертом Гантером.

