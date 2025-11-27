Time опубликовал 100 главных фото 2025 года: пять из них — об Украине

Фотографии изображают протесты в Стамбуле, лесные пожары в Калифорнии, но несколько из них посвящены Украине, в частности последствиям обстрелов ВС РФ.

Американский журнал Time опубликовал подборку 100 главных фотографий 2025 года. На фотографиях можно увидеть, как снимки природных катаклизмов, так и военных конфликтов по всему миру.

Фотографии изображают похороны Папы Римского Франциска и выбор его преемника — Льва XIV, церемонию "Оскар", протесты, землетрясения и многие другие важные события года.

Пять фотографий из списка сделали в Украине.

Внимание, некоторые из них — с чувствительным контентом.

Так, снимок фотокорреспондента "Укринформа" в Запорожье Дмитрия Смольенко вошел в сотню лучших фото 2025 года по версии американского журнала Time.

На фото Смольенко видно, как 8 июля над подсолнечным полем в Запорожской области поднимается дым от российского обстрела.

На другом фото женщина несет свои собак, убегая из своего дома после взрыва российских бомб в районе Харькова 24 июля. Автор фото: Дэвид Гуттенфельдер.

Другое фото демонстрирует, как спасатель оказывает помощь жертве возле жилого дома в Киеве, пораженного российской ракетой 28 августа. Автор фото: Константин Либеров.

На следующей фотографии раненая женщина сидит возле своего дома в жилом районе Киева, который был поврежден российским авиаударом 24 апреля. Автор фото: Евгений Малолетка.

Еще одно фото из Украины показывает, как в разгар войны России против Украины рабочие работают на открытом титановом руднике в Житомирской области 28 февраля. Автор фото: Роман Пилипей.

Напомним, фотографов-документалистов Владу и Константина Либеровых и Евгения Малолетку критиковали в сети из-за публикации чувствительных фотографий с последствиями обстрела Киева россиянами 24 апреля.