Time опублікував 100 головних фото 2025 року: п'ять з них — про Україну
Світлини зображують протести у Стамбулі, лісові пожежі в Каліфорнії, але кілька з них присвячені Україні, зокрема наслідкам обстрілів ЗС РФ.
Американський журнал Time опублікував підбірку 100 головних фотографій 2025 року. На світлинах можна побачити, як знімки природних катаклізмів, так і військових конфліктів по всьому світу.
Світлини зображують похорон Папи Римського Франциска та вибір його наступника — Льва XIV, церемонію "Оскар", протести, землетруси і багато інших важливих подій року.
П'ять фотографій зі списку зробили в Україні.
Увага, деякі з них — з чутливим контентом.
Так, знімок фотокореспондента "Укрінформу" в Запоріжжі Дмитра Смольєнка увійшов до сотні найкращих фото 2025 року за версією американського журналу Time.
На фото Смольєнка видно, як 8 липня над соняшниковим полем у Запорізькій області здіймається дим від російського обстрілу.
На іншому фото жінка несе свої собак, втікаючи зі свого будинку після вибуху російських бомб у районі Харкова 24 липня. Автор фото: Девід Гуттенфельдер.
Інше фото демонструє, як рятувальник надає допомогу жертві біля житлового будинку в Києві, ураженого російською ракетою 28 серпня. Автор фото: Костянтин Ліберов.
На наступній світлині поранена жінка сидить біля свого будинку в житловому районі Києва, який був пошкоджений російським авіаударом 24 квітня. Автор фото: Євген Малолєтка.
Ще одне фото з України показує, як у розпал війни Росії проти України робітники працюють на відкритому титановому руднику в Житомирській області 28 лютого. Автор фото: Роман Піліпей.
Нагадаємо, фотографів-документалістів Владу й Костянтина Ліберових та Євгена Малолєтку критикували в мережі через публікацію чутливих світлин із наслідками обстрілу Києва росіянами 24 квітня.