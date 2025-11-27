Time опублікував 100 головних фото 2025 року: п'ять з них — про Україну

Світлини зображують протести у Стамбулі, лісові пожежі в Каліфорнії, але кілька з них присвячені Україні, зокрема наслідкам обстрілів ЗС РФ.

Американський журнал Time опублікував підбірку 100 головних фотографій 2025 року. На світлинах можна побачити, як знімки природних катаклізмів, так і військових конфліктів по всьому світу.

Світлини зображують похорон Папи Римського Франциска та вибір його наступника — Льва XIV, церемонію "Оскар", протести, землетруси і багато інших важливих подій року.

П'ять фотографій зі списку зробили в Україні.

Увага, деякі з них — з чутливим контентом.

Так, знімок фотокореспондента "Укрінформу" в Запоріжжі Дмитра Смольєнка увійшов до сотні найкращих фото 2025 року за версією американського журналу Time.

На фото Смольєнка видно, як 8 липня над соняшниковим полем у Запорізькій області здіймається дим від російського обстрілу.

На іншому фото жінка несе свої собак, втікаючи зі свого будинку після вибуху російських бомб у районі Харкова 24 липня. Автор фото: Девід Гуттенфельдер.

Інше фото демонструє, як рятувальник надає допомогу жертві біля житлового будинку в Києві, ураженого російською ракетою 28 серпня. Автор фото: Костянтин Ліберов.

На наступній світлині поранена жінка сидить біля свого будинку в житловому районі Києва, який був пошкоджений російським авіаударом 24 квітня. Автор фото: Євген Малолєтка.

Ще одне фото з України показує, як у розпал війни Росії проти України робітники працюють на відкритому титановому руднику в Житомирській області 28 лютого. Автор фото: Роман Піліпей.

Нагадаємо, фотографів-документалістів Владу й Костянтина Ліберових та Євгена Малолєтку критикували в мережі через публікацію чутливих світлин із наслідками обстрілу Києва росіянами 24 квітня.