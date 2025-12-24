Теория заговора в "Один дома": фанаты фильма решили, что старик Марли – это Иисус Христос

Фильм про то, как Кевин Маккалистер противостоит "мокрым бандитам" в канун Рождества, как считают некоторые, куда сложнее, чем просто забавная сказка, а христианская притча со множеством аллегорий про явление Иисуса, возвращение блудного сына и искупление.

Сочельник, или как его называют в Украине, Святвечер, а потом Рождество уже сегодня, а это значит, что многие из нас готовятся посмотреть свои любимые праздничные фильмы. От "Крепкого орешка" до "Один дома". И поклонники фильма Криса Коламбуса убеждены, что Иисус незаметно появляется в этой культовой рождественской картине в образе старика Марли, соседа Кевина Маккалистера. Фокус собрал все, что известно об этой "рождественской теории заговора".

Знаменитый фильм 1990 года был написан и спродюсирован Джоном Хьюзом, который придумал его, испытывая личный страх оставить своих детей дома одних. Режиссер Крис Коламбус воплотил эту идею в жизнь, показав испытания и невзгоды Кевина Маккалистера, который пытается уберечь свой дом от бандитов, после того, как его случайно оставили дома во время семейного отдыха.

Идею о том, что рождественская история, которая сделала Маколея Калкина звездой, популяризировал режиссер Зейн О'Гвин, который выдвинул предположение, что пожилой сосед Кевина, старик Марли (Робертс Блоссом), символизирует Христа.

Режиссер Зейн О'Гвин считает, что старик Марли - это Христос

Режиссер Зейн О'Гвин описал свою идею в подкасте со своим другом и кинорежиссером Джеком Мергистом. Он считает, что старик Марли олицетворяет Иисуса Христа. В вирусном видеоролике О'Гвин спрашивает друга, думал ли тот о том, как Иисус показан в фильме "Один дома". Мергист задается вопросом, был ли Иисус показан в фильме буквально или это символическая отсылка. И Зейн говорит, что это старик Марли.

Старик Марли – это Иисус Христос: что известно о теории "Один дома"

У Зейна О'Гвина есть весомые аргументы в пользу теории о том, что старик Марли – это Иисус Христос.

Первый раз старика Марли зрители видят, когда он посыпает солью дорожки, а брат Кевина Маккалистера говорит, что он на самом деле – "Убийца из Саут-Бенда", который убил всю свою семью и спрятал их трупы в бочке с солью.

Но Зейн считает, что старик Марли служит людям, как это делал Иисус. Теория про то, что старик Марли – это Иисус уже вышла за границы подкаста, так что другие сторонники этой теории находят аналогии в Библии, а именно в Евангелие от Матфея, глава 5, стих 13, когда Иисус говорит своим последователям во время Нагорной проповеди: "Вы — соль земли". Поскольку соль улучшает вкус, христиане толкуют это место Писания как указание добавлять вкус в мир.

Потом старик Марли появляется, когда Кевин ведет своего рода внутренний диалог с самим собой, произнося своего рода молитву, говоря: "Я больше не боюсь!", а потом появляется старик Марли и Кевин убегает, отвергая соседа во второй раз.

Рану на руке старика Марли считают стигматом Фото: Скриншот

Третий раз, как считают поклонники теории, самый показательный. Тогда Кевин сталкивается со стариком Марли в магазине и у него изранена ладонь – видимо, это аналогия со стигматами. Впрочем, стоить отметить, что когда жертву распинали на кресте, то ее прибивали за запястья, а не за ладони, но этот образ все равно стал популярен в христианской культуре.

Кевин снова убегает, отвергая старика Марли и ту помощь, которую он мог оказать, и это третий раз, когда он его отвергает, как апостол Петр отвергал Христа.

А вот эпизод в церкви, как считает Зейн и те, кто поддерживает его теорию – самый показательный.

Разговор в церкви помог Кевину понять, что его сосед - хороший человек

"В следующий раз мы видим его в церкви, и Кевин видит старика Марли. И это просто поразительно. Пока хор поет "О, святая ночь", они поют "Пади на колени". Что делает старик? Он встает, потому что ему следует поклоняться; он не является поклоняющимся. Затем следует долгая пауза. Хор поет: "О, услышьте голоса ангелов", и это первый раз, когда старик говорит в фильме: "Счастливого Рождества". У них происходит замечательный разговор. Но заканчивается все тем, что старик Марли пожимает руку Кевину, и мы видим крупный план пластыря на тыльной стороне его ладони. Мы знаем, что его ладонь проткнули насквозь", — описал Зейн свою идею.

В конце фильма Кевин попадает в затопленный подвал, поднимается из воды, как после крещения, попадает в руки "мокрых бандитов" и его спасает старик Марли, буквально становясь Спасителем, как Иисус.

Сцена со спасением Кевина

Финал картины, как помнят все фанаты Криса Коламбуса, позитивен: старик Марли воссоединяется со своей семьей, а именно с сыном, что, как считают, буквальная отсылка к притче о возвращении блудного сына.

"Старик Марли, несомненно, символизирует то, что никогда не следует судить о книге по обложке, и что Кевин никогда не был по-настоящему одинок. Однако идея о том, что Кевин никогда не был одинок, перекликается с христианскими ценностями, согласно которым Господь всегда наблюдает за вами и направляет вас", - считают поклонники теории о том, что "Один дома" – это христианская притча.

"Один дома" – библейская история с отсылками к Писанию

Зейн О'Гвин и Джек Мергист — не единственные творцы, которые видят параллели между стариком Марли и Иисусом. И в принципе считают "Один дома" совершенно библейской историей.

Популярный пастор Джош Хоуэртон, старший пастор церкви Лейкпойнт в Далласе, дал интервью, в котором обсудил вирусную теорию со своими прихожанами и напомнил, что в оригинальном сценарии фильма была сцена между Кевином и стариком Марли в церкви, где Марли призывает Кевина поговорить с Господом и поделиться своими испытаниями и невзгодами с Всевышним. Так что изначально фильм был еще более "духовным".

А католики из Денвера и вовсе считают, что фильм "Один дома" трогает за душу, потому что его приключения основаны на более глубокой истории о том, как страх сменяется доверием, одиночество — единением, а отчуждение — примирением. Кевин, полный любопытства, входит в церковь и находит понимание. Он боится соседа, а затем находит друга. Он пытается спасти себя и свой дом, но его спасают. И в финальные мгновения он становится свидетелем исцеления другой семьи, в то время как его собственная семья возвращается к нему.

Старик Марли из "Один дома" считают Спасителем Фото: Скриншот

Фильм не выставляет свою теологию напоказ, но при этом отмечен христианским воображением режиссера, который помог сформировать его режиссуру. В мире, где многие "рождественские фильмы" становятся слишком светскими, "Один дома" представляет историю, основанную на благодати и прощении".

Но прежде всего, "Один дома" — это рождественская классика, которая напоминает нам всем о важности семьи и о том, как она искупает свою вину через прощение.

