Абсолютно пустой: как изменился дом из "Один дома" за 35 лет (фото)

Дом из "Один дома" когда-то стал культовым, после "съемок" в новогодней классике. Теперь он сильно изменился из-за минимализма.

Блогер Антон показал, как современный стиль повлиял на легендарную недвижимость. Он сильно раскритиковал ремонт там.

Как изменился дом из "Один дома"

"Я постоянно говорю: минимализм — это болезнь. Посмотрите на дом из "Один дома" до минимализма и после. Первое — душа, характер, мы можем понять, какие люди живут в этом доме, что там вообще происходит. Второй вариант — абсолютно пустой, серый, монотонный, может подойти любому. В мире, где мы теряем личность, где нам пытаются навязать массовые продукты, минимализм очень выгоден", — эмоционально сказал мужчина.

По словам Антона, первый вариант трудно продать, ведь многим людям может не понравиться недвижимость "с характером", а второй подойдет практически всем.

Украинец подчеркнул, что это удобный стиль для шоурума, но для дома он беден на смыслы.

"Минимализм как инструмент умеет подсветить важное. Здесь работает одна идея из культурной теории: дом как сундук памяти по Гастону Башляру. Предметы держат наш опыт. Когда мы убираем все в нейтральное поле, мы убираем собственную историю. Пространство становится взаимозаменяемым", — говорит мужчина.

Потеря ритма

Антон считает, что раньше дом из "Один дома" имел ритм и температуру. Цвет тканей, текстура дерева, ламповый свет. А в белом минимуме возникает отстраненность.

"Минимализм работает только тогда, когда служит содержанию. Иначе он превращает дом в мертвые шаблоны", — говорит украинец.

Реакция людей

В комментариях украинцы подискутировали на эту тему:

"На самом деле, если сравнивать две картинки, весь минимализм сводится к тому, что просто убрали цвета. В доме снизу тоже есть характерные предметы декора, дерево".

"Минимализм лучшее, что придумало человечество. Наляпистый триндец меня достал".

"Такой вайб убили".

