Абсолютно пустий: як змінився будинок із "Сам удома" за 35 років (фото)

Будинок із "Сам вдома" колись став культовим, після "зйомок" у новорічній класиці. Тепер він сильно змінився через мінімалізм.

Блогер Антон показав, як сучасний стиль вплинув на легендарну нерухомість. Він сильно розкритикував ремонт у будинку.

Як змінився будинок з "Сам удома"

"Я постійно кажу: мінімалізм — це хвороба. Подивіться на будинок з "Один вдома" до мінімалізму і після. Перше — душа, характер, ми можемо зрозуміти, які люди живуть в цьому будинку, що там взагалі відбувається. Другий варіант — абсолютно пустий, сірий, монотонний, може підійти будь-кому. У світі, де ми втрачаємо особистість, де нам намагаються навʼязати масові продукти, мінімалізм дуже вигідний", — емоційно сказав чоловік.

За словами Антона, перший варіант важко продати, адже багатьом людям може не сподобатися нерухомість "з характером", а друга підійде практично всім.

Як змінився будинок з "Сам удома" Фото: Instagram

Українець наголосив, що це зручний стиль для шоуруму, але для дому він бідний на сенси.

"Мінімалізм як інструмент вміє підсвітити важливе. Тут працює одна ідея з культурної теорії: дім як скриня пам’яті за Гастоном Башляром. Предмети тримають наш досвід. Коли ми прибираємо все до нейтрального поля, ми прибираємо власну історію. Простір стає взаємозамінним", — каже чоловік.

Як змінився будинок з "Сам удома" Фото: Instagram

Втрата ритму

Антон вважає, що раніше будинок із "Сам удома" мав ритм і температуру. Колір тканин, текстура дерева, лампове світло. А в білому мінімумі виникає відстороненість.

"Мінімалізм працює тільки тоді, коли служить змісту. Інакше він перетворює оселю на мертві шаблони", — каже українець.

Фото: Instagram

Реакція людей

У коментарях українці подискутували на цю тему:

"Насправді, якщо порівнювати дві картинки, весь мінімалізм зводиться до того, що просто забрали кольори. В будинку знизу теж є характерні предмети декору, дерево".

"Мінімалізм найкраще, що придумало людство. Наляпистий триндець мене дістав".

"Такий вайб вбили".

