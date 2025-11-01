Ви точно цього не помітили: найбільші кіноляпи в "Сам удома" (фото)

Підтримайте нас RU
кіноляпи в сам удома
Кадр з фільму "Сам удома" | Фото: 20th Century Fox

"Сам удома" залишається символом різдвяного настрою, кмітливості та дитячої винахідливості. Фільм став хітом і улюбленою новорічною класикою, але, як і багато популярних картин, має чимало кіноляпів та логічних помилок.

Фокус з посиланням на YouTube-канал "Кіно навиворіт" розповідає, у чому творці культової картини припустилися помилок (або ж зробили їх спеціально). Про деякі речі навіть замислювалися самі актори фільму.

"Сам удома" — вічна класика

Фільм "Сам удома" (Home Alone, 1990) — культова різдвяна комедія режисера Кріса Коламбуса та сценариста Джона Г’юза. У ній 8-річний Кевін Маккалістер (Маколей Калкін) випадково залишається сам удома, коли його велика родина летить на Різдво до Парижа. Поки батьки намагаються повернутися, хлопчик змушений сам захищати свій дім від двох невдах-злодіїв — Гаррі й Марва (Джо Пеші та Деніел Стерн).

  • Зміна рук у База
Відео дня

Баз засовує у рот цілий шматок піци лівою рукою, але під час зміни ракурсу вже тримає його правою, потім шматочок знову опиняється в лівій руці.

Фото: YouTube
Фото: YouTube
  • Подвійний підрахунок Хезер

Хезер двічі рахує саму себе і Мітча замість Кевіна. У результаті все одно вийшло 11 дітей замість 12.

сам удома
Кадр з фільму "Сам удома"
Фото: YouTube
  • Закриті двері літака

Коли Маккалістери добігають до посадки на літак, двері уже зачинені. Зазвичай пасажирів не пускають на борт після закриття дверей. Втім, екранна родина якось потрапляє на рейс.

сам удома
Родина Маккалістерів якось потрапила на борт після закриття дверей
Фото: YouTube
  • Магічний літак

Сімʼя Кевіна вилітає з Чикаго на тридвигунному дугласі, а прилітає в Париж на дводвигунному боїнгу.

Фото: YouTube
Фото: YouTube
  • Світлий день у Парижі

Маккалістери мали прибути до столиці Франції о другій ночі, а прилетіли вдень.

  • Двері з характером

При зміні кадру двері самі по собі відчиняються ще ширше. Ба більше, по траекторії руху Кевін мав би врізатися в стіну, але він вилетів прямо на вулицю.

Фото: YouTube
Фото: YouTube
  • Шарф Кевіна

Кевін закидає шарф через праве плече, він зісковзує вниз, а в наступному кадрі знову опиняється на плечі.

кевін
Шарф Кевіна живе своїм життям
Фото: YouTube
  • Портрет

На початку фільму на стіні висить портрет Кевіна, який зникає, коли хлопчик тікає від старого Марлі. Але наприкінці фільму знову зʼявляється на своєму місці.

Фото: YouTube
Фото: YouTube
  • Дівчина в червоній куртці

Коли Кевін тікає від поліцейського, вони двічі проходять одну і ту саму дівчину в червоній куртці з ковзаном на плечі.

Фото: YouTube
Фото: YouTube
  • Номер

Номер машини грабіжників змінюється з "4566" на "4565".

Фото: YouTube
Фото: YouTube
  • Каністра

Каністра Tide, яку Кевін кладе в пакет на касі, чарівним чином зникає з його покупок, коли розірвалися пакети. Згодом каністра знову зʼявилася вже в будинку Маккалістерів.

Фото: YouTube
Фото: YouTube
  • Перевдягання

Кевін носить штани кольору хакі цілий день, а повертається додому в джинсах, а потім знову зʼявляється в хакі.

Фото: YouTube
Фото: YouTube
  • Замерзла вода в теплий день

Кевін виливає воду на сходи, і вона миттєво замерзає, хоча навколо повно калюж — значить, на вулиці не так вже і холодно.

  • Зникаючий сніг

Сніг зовні підвалу зникає, коли камера показує вид зсередини.

Фото: YouTube
Фото: YouTube
  • Праска

Праска падає на лоб Марва, але залишає слід на всьому обличчі. І виглядає так, ніби була розпечена, хоча насправді була вимкнена.

сам удома
Праска впала на лоб Марва
Фото: YouTube

Цікаво, що сам Маколей Калкін цікавився, чому його герой просто не викликав одразу поліцію, коли дізнався про злодіїв.

Також факт про фільм Angels with Filthy Souls: багато хто думав, що це справжній старий гангстерський фільм, але насправді цю сцену зняли спеціально для "Сам удома".

Хоч ці ляпи й виглядають очевидно, вони жодним чином не зіпсували чарівність фільму — навпаки, стали частиною його легенди.

