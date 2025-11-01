Ви точно цього не помітили: найбільші кіноляпи в "Сам удома" (фото)
"Сам удома" залишається символом різдвяного настрою, кмітливості та дитячої винахідливості. Фільм став хітом і улюбленою новорічною класикою, але, як і багато популярних картин, має чимало кіноляпів та логічних помилок.
Фокус з посиланням на YouTube-канал "Кіно навиворіт" розповідає, у чому творці культової картини припустилися помилок (або ж зробили їх спеціально). Про деякі речі навіть замислювалися самі актори фільму.
"Сам удома" — вічна класика
Фільм "Сам удома" (Home Alone, 1990) — культова різдвяна комедія режисера Кріса Коламбуса та сценариста Джона Г’юза. У ній 8-річний Кевін Маккалістер (Маколей Калкін) випадково залишається сам удома, коли його велика родина летить на Різдво до Парижа. Поки батьки намагаються повернутися, хлопчик змушений сам захищати свій дім від двох невдах-злодіїв — Гаррі й Марва (Джо Пеші та Деніел Стерн).
- Зміна рук у База
Баз засовує у рот цілий шматок піци лівою рукою, але під час зміни ракурсу вже тримає його правою, потім шматочок знову опиняється в лівій руці.
- Подвійний підрахунок Хезер
Хезер двічі рахує саму себе і Мітча замість Кевіна. У результаті все одно вийшло 11 дітей замість 12.
- Закриті двері літака
Коли Маккалістери добігають до посадки на літак, двері уже зачинені. Зазвичай пасажирів не пускають на борт після закриття дверей. Втім, екранна родина якось потрапляє на рейс.
- Магічний літак
Сімʼя Кевіна вилітає з Чикаго на тридвигунному дугласі, а прилітає в Париж на дводвигунному боїнгу.
- Світлий день у Парижі
Маккалістери мали прибути до столиці Франції о другій ночі, а прилетіли вдень.
- Двері з характером
При зміні кадру двері самі по собі відчиняються ще ширше. Ба більше, по траекторії руху Кевін мав би врізатися в стіну, але він вилетів прямо на вулицю.
- Шарф Кевіна
Кевін закидає шарф через праве плече, він зісковзує вниз, а в наступному кадрі знову опиняється на плечі.
- Портрет
На початку фільму на стіні висить портрет Кевіна, який зникає, коли хлопчик тікає від старого Марлі. Але наприкінці фільму знову зʼявляється на своєму місці.
- Дівчина в червоній куртці
Коли Кевін тікає від поліцейського, вони двічі проходять одну і ту саму дівчину в червоній куртці з ковзаном на плечі.
- Номер
Номер машини грабіжників змінюється з "4566" на "4565".
- Каністра
Каністра Tide, яку Кевін кладе в пакет на касі, чарівним чином зникає з його покупок, коли розірвалися пакети. Згодом каністра знову зʼявилася вже в будинку Маккалістерів.
- Перевдягання
Кевін носить штани кольору хакі цілий день, а повертається додому в джинсах, а потім знову зʼявляється в хакі.
- Замерзла вода в теплий день
Кевін виливає воду на сходи, і вона миттєво замерзає, хоча навколо повно калюж — значить, на вулиці не так вже і холодно.
- Зникаючий сніг
Сніг зовні підвалу зникає, коли камера показує вид зсередини.
- Праска
Праска падає на лоб Марва, але залишає слід на всьому обличчі. І виглядає так, ніби була розпечена, хоча насправді була вимкнена.
Цікаво, що сам Маколей Калкін цікавився, чому його герой просто не викликав одразу поліцію, коли дізнався про злодіїв.
Також факт про фільм Angels with Filthy Souls: багато хто думав, що це справжній старий гангстерський фільм, але насправді цю сцену зняли спеціально для "Сам удома".
Хоч ці ляпи й виглядають очевидно, вони жодним чином не зіпсували чарівність фільму — навпаки, стали частиною його легенди.
