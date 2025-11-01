Ви точно цього не помітили: найбільші кіноляпи в "Сам удома" (фото)

"Сам удома" залишається символом різдвяного настрою, кмітливості та дитячої винахідливості. Фільм став хітом і улюбленою новорічною класикою, але, як і багато популярних картин, має чимало кіноляпів та логічних помилок.

Фокус з посиланням на YouTube-канал "Кіно навиворіт" розповідає, у чому творці культової картини припустилися помилок (або ж зробили їх спеціально). Про деякі речі навіть замислювалися самі актори фільму.

"Сам удома" — вічна класика

Фільм "Сам удома" (Home Alone, 1990) — культова різдвяна комедія режисера Кріса Коламбуса та сценариста Джона Г’юза. У ній 8-річний Кевін Маккалістер (Маколей Калкін) випадково залишається сам удома, коли його велика родина летить на Різдво до Парижа. Поки батьки намагаються повернутися, хлопчик змушений сам захищати свій дім від двох невдах-злодіїв — Гаррі й Марва (Джо Пеші та Деніел Стерн).

Зміна рук у База

Відео дня

Баз засовує у рот цілий шматок піци лівою рукою, але під час зміни ракурсу вже тримає його правою, потім шматочок знову опиняється в лівій руці.

Фото: YouTube Фото: YouTube

Подвійний підрахунок Хезер

Хезер двічі рахує саму себе і Мітча замість Кевіна. У результаті все одно вийшло 11 дітей замість 12.

Кадр з фільму "Сам удома" Фото: YouTube

Закриті двері літака

Коли Маккалістери добігають до посадки на літак, двері уже зачинені. Зазвичай пасажирів не пускають на борт після закриття дверей. Втім, екранна родина якось потрапляє на рейс.

Родина Маккалістерів якось потрапила на борт після закриття дверей Фото: YouTube

Магічний літак

Сімʼя Кевіна вилітає з Чикаго на тридвигунному дугласі, а прилітає в Париж на дводвигунному боїнгу.

Фото: YouTube Фото: YouTube

Світлий день у Парижі

Маккалістери мали прибути до столиці Франції о другій ночі, а прилетіли вдень.

Двері з характером

При зміні кадру двері самі по собі відчиняються ще ширше. Ба більше, по траекторії руху Кевін мав би врізатися в стіну, але він вилетів прямо на вулицю.

Фото: YouTube Фото: YouTube

Шарф Кевіна

Кевін закидає шарф через праве плече, він зісковзує вниз, а в наступному кадрі знову опиняється на плечі.

Шарф Кевіна живе своїм життям Фото: YouTube

Портрет

На початку фільму на стіні висить портрет Кевіна, який зникає, коли хлопчик тікає від старого Марлі. Але наприкінці фільму знову зʼявляється на своєму місці.

Фото: YouTube Фото: YouTube

Дівчина в червоній куртці

Коли Кевін тікає від поліцейського, вони двічі проходять одну і ту саму дівчину в червоній куртці з ковзаном на плечі.

Фото: YouTube Фото: YouTube

Номер

Номер машини грабіжників змінюється з "4566" на "4565".

Фото: YouTube Фото: YouTube

Каністра

Каністра Tide, яку Кевін кладе в пакет на касі, чарівним чином зникає з його покупок, коли розірвалися пакети. Згодом каністра знову зʼявилася вже в будинку Маккалістерів.

Фото: YouTube Фото: YouTube

Перевдягання

Кевін носить штани кольору хакі цілий день, а повертається додому в джинсах, а потім знову зʼявляється в хакі.

Фото: YouTube Фото: YouTube

Замерзла вода в теплий день

Кевін виливає воду на сходи, і вона миттєво замерзає, хоча навколо повно калюж — значить, на вулиці не так вже і холодно.

Зникаючий сніг

Сніг зовні підвалу зникає, коли камера показує вид зсередини.

Фото: YouTube Фото: YouTube

Праска

Праска падає на лоб Марва, але залишає слід на всьому обличчі. І виглядає так, ніби була розпечена, хоча насправді була вимкнена.

Праска впала на лоб Марва Фото: YouTube

Цікаво, що сам Маколей Калкін цікавився, чому його герой просто не викликав одразу поліцію, коли дізнався про злодіїв.

Також факт про фільм Angels with Filthy Souls: багато хто думав, що це справжній старий гангстерський фільм, але насправді цю сцену зняли спеціально для "Сам удома".

Хоч ці ляпи й виглядають очевидно, вони жодним чином не зіпсували чарівність фільму — навпаки, стали частиною його легенди.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, газета The New York Times показала топ 100 фільмів XXI століття. У списку легендарні стрічки — "Гладіатор", "Інтерстеллар", "Володар перснів" тощо.