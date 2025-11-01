Вы точно этого не заметили: самые большие киноляпы в "Один дома" (фото)

"Один дома" остается символом рождественского настроения, сообразительности и детской изобретательности. Фильм стал хитом и любимой новогодней классикой, но, как и многие популярные картины, имеет немало киноляпов и логических ошибок.

Фокус со ссылкой на YouTube-канал "Кино наизнанку" рассказывает, в чем создатели культовой картины допустили ошибки (или же сделали их специально). О некоторых вещах даже задумывались сами актеры фильма.

"Один дома" — вечная классика

Фильм "Один дома" (Home Alone, 1990) — культовая рождественская комедия режиссера Криса Коламбуса и сценариста Джона Хьюза. В ней 8-летний Кевин Маккалистер (Маколей Калкин) случайно остается один дома, когда его большая семья летит на Рождество в Париж. Пока родители пытаются вернуться, мальчик вынужден сам защищать свой дом от двух неудачников-злодеев — Гарри и Марва (Джо Пеши и Дэниел Стерн).

Смена рук у База

Баз засовывает в рот целый кусок пиццы левой рукой, но при смене ракурса уже держит его правой, затем кусочек снова оказывается в левой руке.

Фото: YouTube Фото: YouTube

Двойной подсчет Хезер

Хезер дважды считает саму себя и Митча вместо Кевина. В результате все равно получилось 11 детей вместо 12.

Кадр из фильма "Один дома" Фото: YouTube

Закрытая дверь самолета

Когда Маккалистеры добегают до посадки на самолет, двери уже закрыты. Обычно пассажиров не пускают на борт после закрытия дверей. Впрочем, экранная семья как-то попадает на рейс.

Семья Маккалистеров как-то попала на борт после закрытия дверей Фото: YouTube

Магический самолет

Семья Кевина вылетает из Чикаго на трехдвигательном дугласе, а прилетает в Париж на двухдвигательном боинге.

Фото: YouTube Фото: YouTube

Светлый день в Париже

Маккалистеры должны были прибыть в столицу Франции в два часа ночи, а прилетели днем.

Двери с характером

При смене кадра дверь сама по себе открывается еще шире. Более того, по траектории движения Кевин должен был бы врезаться в стену, но он вылетел прямо на улицу.

Фото: YouTube Фото: YouTube

Шарф Кевина

Кевин забрасывает шарф через правое плечо, он соскальзывает вниз, а в следующем кадре снова оказывается на плече.

Шарф Кевина живет своей жизнью Фото: YouTube

Портрет

В начале фильма на стене висит портрет Кевина, который исчезает, когда мальчик убегает от старика Марли. Но в конце фильма снова появляется на своем месте.

Фото: YouTube Фото: YouTube

Девушка в красной куртке

Когда Кевин убегает от полицейского, они дважды проходят одну и ту же девушку в красной куртке с коньком на плече.

Фото: YouTube Фото: YouTube

Номер

Номер машины грабителей меняется с "4566" на "4565".

Фото: YouTube Фото: YouTube

Канистра

Канистра Tide, которую Кевин кладет в пакет на кассе, волшебным образом исчезает из его покупок, когда разорвались пакеты. Впоследствии канистра снова появилась уже в доме Маккалистеров.

Фото: YouTube Фото: YouTube

Переодевание

Кевин носит брюки цвета хаки целый день, а возвращается домой в джинсах, а потом снова появляется в хаки.

Фото: YouTube Фото: YouTube

Замерзшая вода в теплый день

Кевин выливает воду на лестницу, и она мгновенно замерзает, хотя вокруг полно луж — значит, на улице не так уж и холодно.

Исчезающий снег

Снег снаружи подвала исчезает, когда камера показывает вид изнутри.

Фото: YouTube Фото: YouTube

Утюг

Утюг падает на лоб Марва, но оставляет след на всем лице. И выглядит так, будто был раскален, хотя на самом деле был выключен.

Утюг упал на лоб Марва Фото: YouTube

Интересно, что сам Маколей Калкин интересовался, почему его герой просто не вызвал сразу полицию, когда узнал о ворах.

Также факт о фильме Angels with Filthy Souls: многие думали, что это настоящий старый гангстерский фильм, но на самом деле эту сцену сняли специально для "Один дома".

Хоть эти ляпы и выглядят очевидно, они никоим образом не испортили очарование фильма — наоборот, стали частью его легенды.

