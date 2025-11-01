Вы точно этого не заметили: самые большие киноляпы в "Один дома" (фото)
"Один дома" остается символом рождественского настроения, сообразительности и детской изобретательности. Фильм стал хитом и любимой новогодней классикой, но, как и многие популярные картины, имеет немало киноляпов и логических ошибок.
Фокус со ссылкой на YouTube-канал "Кино наизнанку" рассказывает, в чем создатели культовой картины допустили ошибки (или же сделали их специально). О некоторых вещах даже задумывались сами актеры фильма.
"Один дома" — вечная классика
Фильм "Один дома" (Home Alone, 1990) — культовая рождественская комедия режиссера Криса Коламбуса и сценариста Джона Хьюза. В ней 8-летний Кевин Маккалистер (Маколей Калкин) случайно остается один дома, когда его большая семья летит на Рождество в Париж. Пока родители пытаются вернуться, мальчик вынужден сам защищать свой дом от двух неудачников-злодеев — Гарри и Марва (Джо Пеши и Дэниел Стерн).
- Смена рук у База
Баз засовывает в рот целый кусок пиццы левой рукой, но при смене ракурса уже держит его правой, затем кусочек снова оказывается в левой руке.
- Двойной подсчет Хезер
Хезер дважды считает саму себя и Митча вместо Кевина. В результате все равно получилось 11 детей вместо 12.
- Закрытая дверь самолета
Когда Маккалистеры добегают до посадки на самолет, двери уже закрыты. Обычно пассажиров не пускают на борт после закрытия дверей. Впрочем, экранная семья как-то попадает на рейс.
- Магический самолет
Семья Кевина вылетает из Чикаго на трехдвигательном дугласе, а прилетает в Париж на двухдвигательном боинге.
- Светлый день в Париже
Маккалистеры должны были прибыть в столицу Франции в два часа ночи, а прилетели днем.
- Двери с характером
При смене кадра дверь сама по себе открывается еще шире. Более того, по траектории движения Кевин должен был бы врезаться в стену, но он вылетел прямо на улицу.
- Шарф Кевина
Кевин забрасывает шарф через правое плечо, он соскальзывает вниз, а в следующем кадре снова оказывается на плече.
- Портрет
В начале фильма на стене висит портрет Кевина, который исчезает, когда мальчик убегает от старика Марли. Но в конце фильма снова появляется на своем месте.
- Девушка в красной куртке
Когда Кевин убегает от полицейского, они дважды проходят одну и ту же девушку в красной куртке с коньком на плече.
- Номер
Номер машины грабителей меняется с "4566" на "4565".
- Канистра
Канистра Tide, которую Кевин кладет в пакет на кассе, волшебным образом исчезает из его покупок, когда разорвались пакеты. Впоследствии канистра снова появилась уже в доме Маккалистеров.
- Переодевание
Кевин носит брюки цвета хаки целый день, а возвращается домой в джинсах, а потом снова появляется в хаки.
- Замерзшая вода в теплый день
Кевин выливает воду на лестницу, и она мгновенно замерзает, хотя вокруг полно луж — значит, на улице не так уж и холодно.
- Исчезающий снег
Снег снаружи подвала исчезает, когда камера показывает вид изнутри.
- Утюг
Утюг падает на лоб Марва, но оставляет след на всем лице. И выглядит так, будто был раскален, хотя на самом деле был выключен.
Интересно, что сам Маколей Калкин интересовался, почему его герой просто не вызвал сразу полицию, когда узнал о ворах.
Также факт о фильме Angels with Filthy Souls: многие думали, что это настоящий старый гангстерский фильм, но на самом деле эту сцену сняли специально для "Один дома".
Хоть эти ляпы и выглядят очевидно, они никоим образом не испортили очарование фильма — наоборот, стали частью его легенды.
