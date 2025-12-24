Теорія змови в "Сам удома": фанати фільму вирішили, що старий Марлі — це Ісус Христос

Фільм про те, як Кевін Маккалістер протистоїть "мокрим бандитам" напередодні Різдва, як вважають дехто, набагато складніший за просто кумедну казку, а християнська притча з безліччю алегорій про явлення Ісуса, повернення блудного сина та спокуту.

Святвечір, або як його називають в Україні, Святвечір, а потім Різдво вже сьогодні, а це означає, що багато хто з нас готується подивитися свої улюблені святкові фільми. Від "Міцного горішка" до "Сам удома". І шанувальники фільму Кріса Коламбуса переконані, що Ісус непомітно з'являється в цій культовій різдвяній картині в образі старого Марлі, сусіда Кевіна Маккалістера. Фокус зібрав усе, що відомо про цю "різдвяну теорію змови".

Знаменитий фільм 1990 року був написаний і спродюсований Джоном Г'юзом, який вигадав його, відчуваючи особистий страх залишити своїх дітей вдома наодинці. Режисер Кріс Коламбус втілив цю ідею в життя, показавши випробування і негаразди Кевіна Маккалістера, який намагається вберегти свій будинок від бандитів, після того, як його випадково залишили вдома під час сімейного відпочинку.

Ідею про те, що різдвяна історія, яка зробила Маколея Калкіна зіркою, популяризував режисер Зейн О'Гвін, який висунув припущення, що літній сусід Кевіна, старий Марлі (Робертс Блоссом), символізує Христа.

Режисер Зейн О'Гвін вважає, що старий Марлі — це Христос

Режисер Зейн О'Гвін описав свою ідею в подкасті зі своїм другом і кінорежисером Джеком Мергістом. Він вважає, що старий Марлі уособлює Ісуса Христа. У вірусному відеоролику О'Гвін запитує друга, чи думав той про те, як Ісус показаний у фільмі "Сам удома". Мергіст задається питанням, чи був Ісус показаний у фільмі буквально або це символічне відсилання. І Зейн каже, що це старий Марлі.

Старий Марлі — це Ісус Христос: що відомо про теорію "Сам удома"

У Зейна О'Гвіна є вагомі аргументи на користь теорії про те, що старий Марлі — це Ісус Христос.

Уперше старого Марлі глядачі бачать, коли він посипає сіллю доріжки, а брат Кевіна Маккалістера каже, що він насправді — "Вбивця із Саут-Бенда", який убив усю свою сім'ю та сховав їхні трупи в бочці з сіллю.

Але Зейн вважає, що старий Марлі служить людям, як це робив Ісус. Теорія про те, що старий Марлі — це Ісус, уже вийшла за межі подкасту, тож інші прихильники цієї теорії знаходять аналогії в Біблії, а саме в Євангелії від Матвія, розділ 5, вірш 13, коли Ісус каже своїм послідовникам під час Нагірної проповіді: "Ви — сіль землі". Оскільки сіль покращує смак, християни тлумачать це місце Писання як вказівку додавати смак у світ.

Потім старий Марлі з'являється, коли Кевін веде свого роду внутрішній діалог із самим собою, вимовляючи свого роду молитву, кажучи: "Я більше не боюся!", а потім з'являється старий Марлі і Кевін тікає, відкидаючи сусіда вдруге.

Рану на руці старого Марлі вважають стигматом Фото: Скриншот

Третій раз, як вважають шанувальники теорії, найпоказовіший. Тоді Кевін зіштовхується зі старим Марлі в магазині, і в нього поранена долоня — мабуть, це аналогія зі стигматами. Утім, варто зазначити, що коли жертву розпинали на хресті, то її прибивали за зап'ястя, а не за долоні, але цей образ все одно став популярним у християнській культурі.

Кевін знову тікає, відкидаючи старого Марлі і ту допомогу, яку він міг надати, і це втретє, коли він його відкидає, як апостол Петро відкидав Христа.

А ось епізод у церкві, як вважає Зейн і ті, хто підтримує його теорію — найпоказовіший.

Розмова в церкві допомогла Кевіну зрозуміти, що його сусід — хороша людина

"Наступного разу ми бачимо його в церкві, і Кевін бачить старого Марлі. І це просто вражає. Поки хор співає "О, свята ніч", вони співають "Пади на коліна". Що робить старий? Він встає, бо йому слід поклонятися; він не є тим, хто поклоняється. Потім слідує довга пауза. Хор співає: "О, почуйте голоси ангелів", і це перший раз, коли старий каже у фільмі: "Щасливого Різдва". У них відбувається чудова розмова. Але закінчується все тим, що старий Марлі потискає руку Кевіну, і ми бачимо великий план пластиру на тильній стороні його долоні. Ми знаємо, що його долоню проткнули наскрізь", — описав Зейн свою ідею.

Наприкінці фільму Кевін потрапляє в затоплений підвал, піднімається з води, як після хрещення, потрапляє до рук "мокрих бандитів" і його рятує старий Марлі, буквально стаючи Спасителем, як Ісус.

Сцена з порятунком Кевіна

Фінал картини, як пам'ятають усі фанати Кріса Коламбуса, позитивний: старий Марлі возз'єднується зі своєю сім'єю, а саме з сином, що, як вважають, буквальне відсилання до притчі про повернення блудного сина.

"Старий Марлі, безсумнівно, символізує те, що ніколи не слід судити про книгу за обкладинкою, і що Кевін ніколи не був по-справжньому самотнім. Однак ідея про те, що Кевін ніколи не був самотнім, перегукується з християнськими цінностями, згідно з якими Господь завжди спостерігає за вами та спрямовує вас", — вважають шанувальники теорії про те, що "Сам удома" — це християнська притча.

"Сам удома" — біблійна історія з відсиланнями до Писання

Зейн О'Гвін і Джек Мергіст — не єдині творці, які бачать паралелі між старим Марлі та Ісусом. І в принципі вважають "Сам удома" абсолютно біблійною історією.

Популярний пастор Джош Говертон, старший пастор церкви Лейкпойнт у Далласі, дав інтерв'ю, в якому обговорив вірусну теорію зі своїми прихожанами та нагадав, що в оригінальному сценарії фільму була сцена між Кевіном і старим Марлі в церкві, де Марлі закликає Кевіна поговорити з Господом і поділитися своїми випробуваннями та негараздами з Всевишнім. Тож спочатку фільм був ще більш "духовним".

А католики з Денвера взагалі вважають, що фільм "Сам удома" зворушує за душу, тому що його пригоди ґрунтуються на глибшій історії про те, як страх змінюється на довіру, самотність — на єднання, а відчуження — на примирення. Кевін, сповнений цікавості, входить до церкви і знаходить розуміння. Він боїться сусіда, а потім знаходить друга. Він намагається врятувати себе і свій будинок, але його рятують. І у фінальні миті він стає свідком зцілення іншої сім'ї, в той час як його власна сім'я повертається до нього.

Старого Марлі з "Сам удома" вважають Спасителем Фото: Скриншот

Фільм не виставляє свою теологію напоказ, але при цьому відзначений християнською уявою режисера, яка допомогла сформувати його режисуру. У світі, де багато "різдвяних фільмів" стають занадто світськими, "Сам удома" представляє історію, засновану на благодаті та прощенні".

Але насамперед "Сам удома" — це різдвяна класика, яка нагадує нам усім про важливість сім'ї і про те, як вона спокутує свою провину через прощення.

