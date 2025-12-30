Умер знаменитый иллюзионист Эмиль Кио

Советский и российский иллюзионист происходит из знаменитой цирковой семьи. Он гастролировал по всему миру.

Иллюзионист Эмиль Кио умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил руководитель пресс-центра цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин, пишут росСМИ.

Он отметил, что Кио оставил неизгладимый след в истории советского цирка.

"К сожалению, мой дедушка Юрий Никулин никогда не рассказывал о своем сотрудничестве с Эмилем Кио, но повод действительно грустный. Ушла легенда, ушла история", — высказался Никулин.

Прощание с Эмилем Кио пройдет 2 января на Троекуровском кладбище. На этом же кладбище он будет похоронен.

Настоящее имя иллюзиониста – Эмиль Эмильевич Ренард-Кио. Его отец – советский цирковой артист и фокусник Эмиль Теодорович Ренард-Кио, который также выступал под псевдонимом Эмиль Кио. Примечательно, но настоящая фамилия Эмиля-старшего – Гиршфельд. Свой оригинальный псевдоним, согласно одной из легенд, он взял со стен синагоги в Варшаве, где выступал в цирке Александра Чинизелли. Это древнееврейское слово, означающее стиль трубления в шофар, древний инструмент из рога животного.

Эмиль Эмильевич начал карьеру как ассистент своего отца, а затем стал артистом "Союзгосцирка" и создал собственный иллюзионный аттракцион. Иллюзионист гастролировал в Мексике, Германии, Швейцарии, Японии, Франции, Швеции, Норвегии, США и других странах. За свою карьеру он дал более 14 тысяч представлений. Его называли "волшебником XX века".

Эмиль Кио славился своими фокусами Фото: Соцсети

Он воплотил в жизнь фокус с мягким канатом, который подбрасывается в воздух и становится твердым, после чего на него забирается гимнаст. Еще один трюк — фокус с маленьким "Запорожцем", из которого выходят 18 человек.

У Эмиля Кио был брат Игорь, который тоже работал вместе с их отцом и стал иллюзионистом. Выступал с собственными номерами, совместно с певицей Аллой Пугачевой вел шоу "Аттракцион", в конце 80-х создал "Шоу-иллюзион Игоря Кио", которое организовало его гастроли и выступления других артистов. Игорь Кио умер в 2006 году.

Дети и внуки Эмиля Кио не захотели продолжить династию, поэтому в 2012 году он решил передать свои цирковые номера для исполнения фокуснику Эрнесту Саркисяну.

