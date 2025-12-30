Помер знаменитий ілюзіоніст Еміль Кіо

Радянський і російський ілюзіоніст походить зі знаменитої циркової родини. Він гастролював по всьому світу.

Ілюзіоніст Еміль Кіо помер у віці 87 років. Про це повідомив керівник прес-центру цирку на Цвітному бульварі Юрій Нікулін, пишуть росЗМІ.

Він зазначив, що Кіо залишив незгладимий слід в історії радянського цирку.

"На жаль, мій дідусь Юрій Нікулін ніколи не розповідав про свою співпрацю з Емілем Кіо, але привід дійсно сумний. Пішла легенда, пішла історія", — висловився Нікулін.

Прощання з Емілем Кіо відбудеться 2 січня на Троєкуровському кладовищі. На цьому ж кладовищі він буде похований.

Справжнє ім'я ілюзіоніста — Еміль Емільйович Ренард-Кіо. Його батько — радянський цирковий артист і фокусник Еміль Теодорович Ренард-Кіо, який також виступав під псевдонімом Еміль Кіо. Примітно, але справжнє прізвище Еміля-старшого — Гіршфельд. Свій оригінальний псевдонім, згідно з однією з легенд, він узяв зі стін синагоги у Варшаві, де виступав у цирку Александра Чінізеллі. Це давньоєврейське слово, що означає стиль сурми в шофар, стародавній інструмент із рогу тварини.

Відео дня

Еміль Емільйович розпочав кар'єру як асистент свого батька, а потім став артистом "Союздержцирку" і створив власний ілюзійний атракціон. Ілюзіоніст гастролював у Мексиці, Німеччині, Швейцарії, Японії, Франції, Швеції, Норвегії, США та інших країнах. За свою кар'єру він дав понад 14 тисяч вистав. Його називали "чарівником XX століття".

Еміль Кіо славився своїми фокусами Фото: Соцсети

Він втілив у життя фокус із м'яким канатом, який підкидається в повітря і стає твердим, після чого на нього забирається гімнаст. Ще один трюк — фокус із маленьким "Запорожцем", з якого виходять 18 осіб.

У Еміля Кіо був брат Ігор, який теж працював разом з їхнім батьком і став ілюзіоністом. Виступав із власними номерами, спільно зі співачкою Аллою Пугачовою вів шоу "Атракціон", наприкінці 80-х створив "Шоу-ілюзіон Ігоря Кіо", яке організувало його гастролі та виступи інших артистів. Ігор Кіо помер у 2006 році.

Діти й онуки Еміля Кіо не захотіли продовжити династію, тому 2012 року він вирішив передати свої циркові номери для виконання фокуснику Ернесту Саркісяну.

Нагадаємо, померла іспанка Сесілія Хіменес, яка 2012 року створила головний мем року — "Пухнастого Ісуса".

Також померла радянська і російська актриса Віра Алентова, зірка фільму "Москва сльозам не вірить".