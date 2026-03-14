"Война миров" с Ice Cube: в США раздали премию "Золотая малина" худшим фильмам и актерам
Худшим фильмом стала очередная интерпретация классического фантастического романа Герберта Уэллса от Amazon Prime.
"Это была решающая битва, и "Война миров" безоговорочно выиграла 46-ю премию Razzie (Золотая малина)!" – сказано на сайте премии. Рэпер Ice Cube стал худшим актером, как и режиссер Рич Ли.
Критики также едко отметили, что режиссер Рич Ли "возможно, вдохновлялся Эдом Вудом, обладателем титула "худший режиссер всех времен", и полностью перевернул классический роман Герберта Уэллса, выбрав "нелепые трюки, банальные диалоги и особенно смешную игру исполнителя главной роли, Айс Кьюба".
Худшей актрисой стала Ребел Уилсон за ее "не совсем убедительную игру" в роли героини боевика "Шпионская свадьба", - в оригинале Bride Hard, что должно было намекать на фильм-вдохновитель "Крепкий орешек".
Худшей актрисой второго плана стала Скарлетт Роуз Сталлоне за ее роль в "странном вестерне" "Стрелки".
И также за роль второго плана "Золотую малину" получили "все семь искусственных гномов" диснеевского фильма "Белоснежка".
Награду в номинации "Искупление" получила Кейт Хадсон за роль в фильме "Мелодия их мечты", этой премией награждают деятелей кино, которые, по мнению жюри "Золотой малины", в прошлом отметились плохими работами, но исправились.
Лауреатов премии "Оскар" объявят 15 марта. Больше всего номинаций получил фильм "Грешники" - картина представлена в 16 категориях.
Второе место по числу номинаций занял фильм "Одна битва за другой" Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
За звание лучшего фильма года также поборются "Бугония", "Одна битва за другой", "Франкенштейн", "Гамнет", "Марти Великолепный", "Грешники", "Сентиментальная ценность" и "Секретный агент".
Полный список 46-й премии "Золотая малина":
- Худший фильм — "Война миров" (2025)
- Худший актер — Ice Cube "Война миров" (2025)
- Худшая актриса — Ребел Уилсон "Шпионская свадьба" (2025)
- Худшая актриса второго плана — Скарлетт Роуз Сталлоне "Стрелки"
- Худший актер второго плана — "Все семь искусственных гномов" / "Белоснежка"
- Премия "Искупление" — Кейт Хадсон за фильм "Мелодия их мечты"
- Худший экранный дуэт — Все семь искусственных гномов / "Белоснежка"
- Худший приквел, ремейк, плагиат или сиквел — "Война миров" (2025)
- Худший режиссер — Рич Ли / "Война миров" (2025)
- Худший сценарий — "Война миров" (2025) / Кенни Голд, Марк Хайман
