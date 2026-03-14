"Війна світів" з Ice Cube: у США роздали премію "Золота малина" найгіршим фільмам і акторам

Найгіршим фільмом стала чергова інтерпретація класичного фантастичного роману Герберта Веллса від Amazon Prime.

"Це була вирішальна битва, і "Війна світів" беззастережно виграла 46-ту премію Razzie (Золота малина)!" — сказано на сайті премії. Репер Ice Cube став найгіршим актором, як і режисер Річ Лі.

Критики також їдко зазначили, що режисер Річ Лі "можливо, надихався Едом Вудом, володарем титулу "найгірший режисер усіх часів", і повністю перевернув класичний роман Герберта Веллса, обравши "недолугі трюки, банальні діалоги та особливо смішну гру виконавця головної ролі, Айс Кьюба".

Найгіршою актрисою стала Ребел Вілсон за її "не зовсім переконливу гру" в ролі героїні бойовика "Шпигунське весілля", — в оригіналі Bride Hard, що повинно було натякати на фільм-натхненник "Міцний горішок".

Найгіршою актрисою другого плану стала Скарлетт Роуз Сталлоне за її роль у "дивному вестерні" "Стрілки".

І також за роль другого плану "Золоту малину" отримали "всі сім штучних гномів" діснеївського фільму "Білосніжка".

Нагороду в номінації "Спокута" отримала Кейт Гадсон за роль у фільмі "Мелодія їхньої мрії", цією премією нагороджують діячів кіно, які, на думку журі "Золотої малини", в минулому відзначилися поганими роботами, але виправилися.

Лауреатів премії "Оскар" оголосять 15 березня. Найбільше номінацій отримав фільм "Грішники" — картина представлена в 16 категоріях.

Друге місце за кількістю номінацій посів фільм "Одна битва за іншою" Пола Томаса Андерсона з Леонардо Ді Капріо в головній ролі.

За звання найкращого фільму року також поборються "Бугонія", "Одна битва за іншою", "Франкенштейн", "Гамнет", "Марті Пишний", "Грішники", "Сентиментальна цінність" і "Секретний агент".

Повний список 46-ї премії "Золота малина":

Найгірший фільм — "Війна світів" (2025)

Найгірший актор — Ice Cube "Війна світів" (2025)

Найгірша актриса — Ребел Вілсон "Шпигунське весілля" (2025)

Найгірша актриса другого плану — Скарлетт Роуз Сталлоне "Стрілки"

Найгірший актор другого плану — "Усі сім штучних гномів" / "Білосніжка"

Премія "Спокута" — Кейт Гадсон за фільм "Мелодія їхньої мрії"

Найгірший екранний дует — Усі сім штучних гномів / "Білосніжка"

Найгірший приквел, ремейк, плагіат або сиквел — "Війна світів" (2025)

Найгірший режисер — Річ Лі / "Війна світів" (2025)

Найгірший сценарій — "Війна світів" (2025) / Кенні Голд, Марк Хайман

