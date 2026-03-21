Сенсация в Чернигове: обнаружили оригинал фильма легендарного шансонье Вертинского

Долгое время считалось, что картина "Кровавый рассвет" сохранилась только с дубляжем на русском языке. Но в Черниговском литературно-мемориальном заповеднике Михаила Коцюбинского нашли оригинал на украинском.

Об этом сообщили в Музее одной улицы накануне дня рождения Александра Вертинского (20 марта). "Был обнаружен оригинал фильма "Кровавый рассвет", снятого в 1955 году на Киевской киностудии по мотивам повести "Fata Morgana". До этого момента картина оставалась дублированной на русском языке, а полная украинская версия считалась утраченной", — отметили в музее.

Найден оригинал ленты Вертинского Фото: Скриншот

Самое интересное заключается в том, что Александр Вертинский, который играл господина Савченко, в настоящей версии озвучивал роль на родном языке.

В своих воспоминаниях он вспоминал: "Наталья Михайловна Ужвий как-то на съемке сказала мне:

То, что Вы выучили язык — это понятно, но откуда у Вас истинные украинские интонации?

И тогда, едва не плача от радости, я ответил ей:

Но я же здесь родился! Это моя Родина!"

В дублированной версии персонаж Александра Вертинского озвучивает другой человек, голос которого совсем не подходит к образу актера.

"Что ж, будем ждать оцифровку старой ленты, чтобы услышать настоящее украинское произношение любимца многих поколений!" — резюмировали исследователи.

Александр Вертинский — что известно о "Пьеро из Киева"

Известный шансонье, поэт и актер Александр Вертинский родился в семье киевского адвоката и дворянки. Их родители не были женаты, поэтому отец усыновил Александра и его сестру Надежду. Отец Вертинского писал в столичную газету под псевдонимом "Граф Нивер" и трагически умер от чахотки на могиле своей возлюбленной. Александра и его сестру усыновили разные семьи, а мальчику сказали, что Надежда умерла. Они встретились только, когда уже выросли.

Вертинский создал сценический образ грустного Пьеро, потому что неуверенно чувствовал себя на сцене. Когда он понял, что с большевиками ужиться он не может, то уехал в эмиграцию, где также имел большой успех.

Причины своей эмиграции много позже он определял так: "Что толкнуло меня на это? Я ненавидел Советскую власть? О нет! Советская власть мне ничего плохого не сделала. Я был сторонником какого-то другого строя? Тоже нет: Очевидно, это была страсть к приключениям, путешествиям. Юношеская беспечность".

Вертинский в фильме "Рывная жатва" Фото: Скриншот

Он вернулся в Советский Союз по приглашению тогдашней власти, потому что имел финансовые проблемы и устал от жизни в эмиграции. Вертинский поселился в Москве. Правда Вертинскому не позволяли выступать в столице СССР, и выполнять все его песни, поэтому он ездил с концертами по провинциям и изредка снимался в кино, когда режиссеру был нужен типаж "благородного аристократа".

В своих мемуарах Александр Вертинский вспоминал, что своим дочерям пел украинские колыбельные, распевал на украинском "Реве та стогне...". На киностудии Довженко играл на украинском в фильмах "Кровавый рассвет" и "Пламя гнева", чем очень гордился.

Александр называл Украину, Киев "нежной родиной", говорил: "Я готов целовать твои улицы". 68-летний певец умер 21 мая 1957 года в номере ленинградской гостиницы "Астория". По слухам, он был с любовницей. Похоронен в Москве.

