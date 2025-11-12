"Ведьма дала нагоняй российским солдатам": Украина снимает фильмы ужасов об армии Путина

Украинское кино превращает войну на экране в истории мести и силы. Реальные российские униформы, ведьмы и зомби становятся частью нового киноязыка, сочетающего ужас и реальность.

Когда в Украине начали снимать фильм "Конотопская ведьма" (англ. The Witch: Revenge) в конце 2023 года, костюмы для российских солдат взяли прямо с поля боя, рассказывает The Guardian.

"Это были настоящие российские униформы — снятые с пленных или мертвых военных. Мы их просто почистили и использовали", — рассказала продюсер ленты Ирина Костюк.

На некоторых бронежилетах даже оставались подписи, кое-где зачеркнутые — очевидно, вещи уже переходили от одного россиянина к другому.

"Конотопская ведьма": о чем фильм

Фильм, известный также как "Конотопская ведьма", рассказывает о женщине, которая отреклась от колдовских сил, но возвращает их, когда русские убивают ее жениха. Лента стала кассовым хитом, собрав $1,4 млн — рекордную сумму для страны, живущей во время войны, комендантского часа и отключений света.

"Дамба"

"Ведьма" открыла новую киновселенную — "Героини темных времен", которую курирует Костюк. Уже завершена вторая часть — "Дамба", кровавый зомби-хоррор об украинских бойцах, которые наталкиваются на секретную советскую лабораторию 1950-х годов. Героиня по прозвищу Мара вместе с командой сталкивается не только с армией неживых, но и с собственными страхами.

Почему украинцы хотят смотреть ужасы, когда вокруг реальная война? Костюк объясняет: "В 2023-м люди жаждали мести. И "Ведьма" ее дала — это фильм, где украинская ведьма "дает нагоняй" россиянам".

Для западного зрителя такие сцены могут показаться слишком жестокими, но для украинцев они — форма эмоциональной разрядки.

Новая лента "Дамба", которую впервые презентовали на American Film Market, имеет целью выйти за пределы Украины и заинтересовать как фанатов хоррора, так и тех, кого беспокоит российский империализм.

Другие фильмы

Третий фильм цикла уже в разработке — о полицейской, которая борется с неонацистскими вампирами.

Несмотря на постоянные обстрелы, Костюк продолжает работать — недавно она завершила съемки игровой версии "Мавки" под названием "Настоящий миф".

"Когда ты живешь в четвертом году войны, вопрос безопасности уже не стоит. Ты просто выбираешь локацию — и снимаешь", — говорит она.

