"Відьма дала прочухана російським солдатам": Україна знімає фільми жахів про армію Путіна

Українське кіно перетворює війну на екрані в історії помсти й сили. Реальні російські уніформи, відьми та зомбі стають частиною нової кіномови, що поєднує жах і реальність.

Коли в Україні почали знімати фільм "Конотопська відьма" (англ. The Witch: Revenge) наприкінці 2023 року, костюми для російських солдатів узяли просто з поля бою, розповідає The Guardian.

"Це були справжні російські уніформи — зняті з полонених або мертвих військових. Ми їх просто почистили і використали", — розповіла продюсерка стрічки Ірина Костюк.

На деяких бронежилетах навіть залишалися підписи, подекуди закреслені — очевидно, речі вже переходили від одного росіянина до іншого.

"Конотопська відьма": про що фільм

Фільм, відомий також як "Конотопська відьма", розповідає про жінку, яка зреклася чаклунських сил, але повертає їх, коли росіяни вбивають її нареченого. Стрічка стала касовим хітом, зібравши $1,4 млн — рекордну суму для країни, що живе під час війни, комендантської години та відключень світла.

"Дамба"

"Відьма" відкрила новий кіновсесвіт — "Героїні темних часів", який курує Костюк. Уже завершено другу частину — "Дамба", кривавий зомбі-хорор про українських бійців, які натрапляють на секретну радянську лабораторію 1950-х років. Героїня на прізвисько Мара разом із командою стикається не лише з армією неживих, а й із власними страхами.

Чому українці хочуть дивитися жахи, коли довкола реальна війна? Костюк пояснює: "У 2023-му люди прагнули помсти. І "Відьма" її дала — це фільм, де українська відьма "дає прочухана" росіянам".

Для західного глядача такі сцени можуть здатися надто жорстокими, але для українців вони — форма емоційного розрядження.

Нова стрічка "Дамба", яку вперше презентували на American Film Market, має на меті вийти за межі України й зацікавити як фанатів хорору, так і тих, кого непокоїть російський імперіалізм.

Інші фільми

Третій фільм циклу вже у розробці — про поліцейську, що бореться з неонацистськими вампірами.

Попри постійні обстріли, Костюк продовжує працювати — нещодавно вона завершила зйомки ігрової версії "Мавки" під назвою "Справжній міф".

"Коли ти живеш у четвертому році війни, питання безпеки вже не стоїть. Ти просто обираєш локацію — і знімаєш", — каже вона.

