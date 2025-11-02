4 сезон "Гри Престолів" більше неможливо подивитись в Україні: в чому причина

Українські стримінгові сервіси почали прибирати зі своїх каталогів фільми та серіали за участю російського актора Юрія Колокольнікова. Це відбулося після того, як Міністерство культури внесло його до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Як повідомляють користувачі соцмереж і видно з оновлень на платформах, сервіси виконали рішення міністерства, ухвалене 21 серпня. Колокольнікова внесли до переліку діячів культури, діяльність яких підпадає під обмеження згідно із законом "Про кінематографію".

Ініціатором внесення актора до "чорного списку" стала Служба безпеки України. У відомстві зазначили, що Колокольніков підтримував кремлівські наративи та знімався у проєктах, профінансованих російською державою. Попри війну, він не засудив агресію РФ і продовжив працювати у російській індустрії поряд із ролями в західних стрічках.

Після оновлення списку з українських стримінгів почали зникати фільми й серіали з його участю — зокрема четвертий сезон "Гри престолів", третій сезон "Білого лотоса", фільм Крістофера Нолана "Тенет" та супергеройський екшн "Крейвен".

4 сезон "Гри Престолів" недоступний в Україні Фото: Київстар

Про Юрія Колокольнікова

Актор Юрій Колокольніков народився 15 грудня 1980 року в Москві та має подвійне громадянство — Росії й Канади. Міжнародну популярність йому принесли ролі у масштабних зарубіжних проєктах.

Серед найвідоміших робіт Колокольнікова — Стир у культовому серіалі "Гра престолів", Геннадій Бістров у шпигунській драмі "Американці", найманець Іван у бойовику "Тілоохоронець кілера" та агент Олег у військовому трилері "Хантер-кіллер". Також він з’явився у фантастичному блокбастері Крістофера Нолана "Тенет", де зіграв Волкова.

Актор Юрій Колокольніков Фото: Hello! Magazine

Поряд із міжнародною діяльністю актор продовжував активно працювати в російському кінематографі. До його фільмографії входять історичні стрічки "В августе 44-го…", "Статський советник", "Распутин", а також сучасні фільми "На море!", "Счастливый конец" і "Мама дорогая!".

Участь у спірних проєктах

Зацікавлення українських спецслужб викликала участь Колокольнікова у фільмах, що фінансувалися державними структурами РФ. Зокрема, у 2024 році він знявся у фантастичній стрічці "Пираты галактики Барракуда", створеній за підтримки Міністерства культури Росії.

Ще одним проєктом із державною підтримкою став серіал "Полдень" (2025) — екранізація творів братів Стругацьких, профінансована Інститутом розвитку інтернету та російськими платформами Kion і Okko.

Внесення Юрія Колокольнікова до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України, передбачає заборону його професійної діяльності в країні та можливе обмеження доступу до фільмів і серіалів за його участю на українських стримінгах.

