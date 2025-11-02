Скандал на зйомках "Дивних див": Міллі Боббі Браун звинуватила Девіда Гарбура у булінгу та переслідуванні

Перед виходом фінального сезону довкола серіалу спалахнув гучний скандал. Виконавця головної чоловічої ролі Девіда Гарбура звинуватили у переслідуванні Міллі Боббі Браун — акторки, яка зіграла його прийомну доньку на екрані.

Британська акторка Міллі Боббі Браун, відома за роллю Одинадцять у серіалі "Дивні дива", подала скаргу на колегу по знімальному майданчику Девіда Гарбура. Вона звинуватила його у булінгу та переслідуванні, пише Daily Mail.

За словами джерел, перед початком зйомок останнього, п’ятого сезону, Міллі офіційно подала заяву про "утиски та залякування", що нібито тривали протягом тривалого часу.

"Були сторінки звинувачень. Розслідування тривало місяцями", — зазначає джерело видання.

Netflix від коментарів утримався, проте, за інформацією журналістів, розслідування не стосувалося сексуальних проступків.

Ще один скандал

50-річний Гарбур, який грає у серіалі роль колишнього шерифа Джима Гоппера — названого батька героїні Браун, — переживає ще один скандал. Його також звинувачують у зраді співачці Лілі Аллен, з якою він нещодавно розійшовся.

Попри це, Лілі нібито підтримувала чоловіка під час складного періоду.

"Лілі підтримувала його у всьому. Це був жорсткий час", — зазначило джерело.

На зйомках фінального сезону Міллі супроводжував особистий представник. Нові серії "Дивних див" вийдуть наприкінці листопада, а фінальний епізод планують показати в кінотеатрах 31 грудня.

У Netflix впевнені, що завершення культового шоу стане глобальною подією.

"Ніщо не затьмарить цей реліз — навіть особисті скандали головного актора", — сказав представник компанії.

