Скандал на съемках "Очень странных дел": Милли Бобби Браун обвинила Дэвида Гарбура в буллинге и преследовании

Перед выходом финального сезона вокруг сериала вспыхнул громкий скандал. Исполнителя главной мужской роли Дэвида Гарбура обвинили в преследовании Милли Бобби Браун — актрисы, которая сыграла его приемную дочь на экране.

Британская актриса Милли Бобби Браун, известная по роли Одиннадцать в сериале "Очень странные дела", подала жалобу на коллегу по съемочной площадке Дэвида Гарбура. Она обвинила его в буллинге и преследовании, пишет Daily Mail.

По словам источников, перед началом съемок последнего, пятого сезона, Милли официально подала заявление о "притеснениях и запугиваниях", якобы продолжавшихся в течение длительного времени.

"Были страницы обвинений. Расследование длилось месяцами", — отмечает источник издания.

Netflix от комментариев воздержался, однако, по информации журналистов, расследование не касалось сексуальных проступков.

Еще один скандал

50-летний Харбур, который играет в сериале роль бывшего шерифа Джима Хоппера — приемного отца героини Браун, — переживает еще один скандал. Его также обвиняют в измене певице Лили Аллен, с которой он недавно расстался.

Несмотря на это, Лили якобы поддерживала мужа во время сложного периода.

"Лили поддерживала его во всем. Это было жесткое время", — отметил источник.

На съемках финального сезона Милли сопровождал личный представитель. Новые серии "Очень странных дел" выйдут в конце ноября, а финальный эпизод планируют показать в кинотеатрах 31 декабря.

В Netflix уверены, что завершение культового шоу станет глобальным событием.

"Ничто не омрачит этот релиз — даже личные скандалы главного актера", — сказал представитель компании.

