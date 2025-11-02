4 сезон "Игры Престолов" больше невозможно посмотреть в Украине: в чем причина

Украинские стриминговые сервисы начали убирать из своих каталогов фильмы и сериалы с участием российского актера Юрия Колокольникова. Это произошло после того, как Министерство культуры внесло его в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Как сообщают пользователи соцсетей и видно из обновлений на платформах, сервисы выполнили решение министерства, принятое 21 августа. Колокольникова внесли в перечень деятелей культуры, деятельность которых подпадает под ограничения по закону "О кинематографии".

Инициатором внесения актера в "черный список" стала Служба безопасности Украины. В ведомстве отметили, что Колокольников поддерживал кремлевские нарративы и снимался в проектах, профинансированных российским государством. Несмотря на войну, он не осудил агрессию РФ и продолжил работать в российской индустрии наряду с ролями в западных лентах.

Відео дня

После обновления списка с украинских стримингов начали исчезать фильмы и сериалы с его участием — в частности четвертый сезон "Игры престолов", третий сезон "Белого лотоса", фильм Кристофера Нолана "Тенет" и супергеройский экшн "Крейвен".

4 сезон "Игры Престолов" недоступен в Украине Фото: Київстар

О Юрии Колокольникове

Актер Юрий Колокольников родился 15 декабря 1980 года в Москве и имеет двойное гражданство — России и Канады. Международную известность ему принесли роли в масштабных зарубежных проектах.

Среди самых известных работ Колокольникова — Стырь в культовом сериале "Игра престолов", Геннадий Бистров в шпионской драме "Американцы", наемник Иван в боевике "Телохранитель киллера" и агент Олег в военном триллере "Хантер-киллер". Также он появился в фантастическом блокбастере Кристофера Нолана "Тенет", где сыграл Волкова.

Актер Юрий Колокольников Фото: Hello! Magazine

Наряду с международной деятельностью актер продолжал активно работать в российском кинематографе. В его фильмографию входят исторические ленты "В августе 44-го...", "Статский советник", "Распутин", а также современные фильмы "На море!", "Счастливый конец" и "Мама дорогая!".

Участие в спорных проектах

Интерес украинских спецслужб вызвало участие Колокольникова в фильмах, которые финансировались государственными структурами РФ. В частности, в 2024 году он снялся в фантастической ленте "Пираты галактики Барракуда", созданной при поддержке Министерства культуры России.

Еще одним проектом с государственной поддержкой стал сериал "Полдень" (2025) — экранизация произведений братьев Стругацких, профинансированная Институтом развития интернета и российскими платформами Kion и Okko.

Внесение Юрия Колокольникова в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, предусматривает запрет его профессиональной деятельности в стране и возможное ограничение доступа к фильмам и сериалам с его участием на украинских стримингах.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Вышел трейлер "Рыцаря Семи Королевств": приквел "Игры престолов" показал первые кадры.

Звезда популярного американского сериала кардинально изменил свою внешность в ходе рекламной кампании собственного бренда. Поклонники не узнают его, увидев на улице.

Кроме того, британская актриса Милли Бобби Браун, известная по роли Одиннадцать в сериале "Очень странные дела", подала жалобу на коллегу по съемочной площадке Дэвида Гарбура.