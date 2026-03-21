Сенсація в Чернігові: виявили оригінал фільму легендарного шансоньє Вертинського

Довгий час вважалось, що картина "Кривавий світанок" збереглась лише із дубляжем російської мовою. Але в Чернігівському літературно-меморіальному заповіднику Михайла Коцюбинського знайшли оригінал українською.

Про це повідомили у Музеї однієї вулиці напередодні дня народження Олександра Вертинського (20 березня). "Було виявлено оригінал фільму "Кривавий світанок", знятого у 1955 році на Київській кіностудії за мотивами повісті "Fata Morgana". До цього моменту картина лишалася дубльованою російською мовою, а повна українська версія вважалася втраченою", — зауважили в музеї.

Знайдено оригінал стрічки Вертинського Фото: Скрiншот

Найцікавіше полягає в тому, що Олександр Вертинський, який грав пана Савченка, в справжній версії озвучував роль рідною мовою.

У своїх спогадах він згадував: "Наталя Михайлівна Ужвій якось на зйомці сказала мені:

Те, що Ви вивчили мову - це зрозуміло, але звідки у Вас достеменні українські інтонації?

І тоді, ледь не плачучи з радості, я відповів їй:

Та я ж тут народився! Це моя Батьківщина!"

Удубльованій версії персонаж Олександра Вертинського озвучує інша людина, голос якої зовсім не пасує до образу актора.

"Що ж, будемо чекати на оцифровку старої стрічки, аби почути справжню українську вимову улюбленця багатьох поколінь!" – резюмували дослідники.

Олександр Вертинський – що відомо про "П'єро з Києва"

Відомий шансоньє, поет та актор Олександр Вертинський народився у родині київського адвоката та дворянки. Їх батьки не були одружені, тому батько всиновив Олександра та його сестру Надію. Батько Вертинського писав до столичної газети під псевдонімом "Граф Нівер" та трагічно помер від сухот на могилі своєї коханої. Олександра та його сестру всиновили різні родини, а хлопчикові сказали, що Надія померла. Вони зустрілись тільки, коли вже виросли.

Вертинський створив сценічний образ сумного П'єро, бо невпевнено почувався на сцені. Коли він зрозумів, що із більшовиками ужитись він не може, то поїхав в еміграцію, де також мав великий успіх.

Причини своєї еміграції багато пізніше він визначав так: "Що штовхнуло мене на це? Я ненавидів Радянську владу? О ні! Радянська влада мені нічого поганого не зробила. Я був прихильником якогось іншого ладу? Теж ні: Очевидно, це була пристрасть до пригод, подорожей. Юнацька безпечність".

Вертинський у фільмі "Риваві жнива" Фото: Скріншот

Він повернувся до Радянського союзу на запрошення тодішньої влади, бо мав фінансові проблеми та втомився від життя в еміграції. Вертинський оселився у Москві. Щоправда Вертинському не дозволяли виступати у столиці СРСР, і виконувати всі його пісні, тому він їздив із концертами по провінціях та зрідка знімався у кіно, коли режисеру був потрібний типаж "благородного аристократа".

В свої мемуарах Олександр Вертинський згадував, що своїм донькам співав українські колискові, розспівувався українською "Реве та стогне…". На кіностудії Довженка грав українською у фільмах "Кривавий світанок" і "Полум'я гніву", чим дуже пишався.

Олександр називав Україну, Київ "ніжною батьківщиною", казав: "Я готовий цілувати твої вулиці". 68-річний співак помер 21 травня 1957 року в номері ленінградського готелю "Асторія". За чутками, він був із коханкою. Похований у Москві.

