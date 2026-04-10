Золотые крашанки, покупные паски и поросенок в ночвах: этнограф рассказал, как украинцы праздновали Пасху

12 апреля в Украине будут праздновать Пасху. И многие переживают, насколько традиционно покупать паски, а не печь самостоятельно. И интересуется, что, кроме пасок и пасхальных яиц можно взять в церковь. Оказалось, что празднование Пасхи в Украине не слишком изменилось даже за несколько сотен лет.

Профессиональный историк и миргородский краевед Вадим Назаренко, известный в социальной сети X (Twitter) под творческим псевдонимом "Сім глеків сикери", подробно рассказал в нескольких постах, как праздновали Пасху в "старосветской Украине".

Что украинцы несли святить в церковь

Древнейшее описание пасхальной корзины сохранилось со второй половины XVIII в. в тексте сына казацкого сотника из Сосницы Афанасия Шафонского. В церковь тогда несли: паску, печеного ягненка или поросенка, колбасу, сало, жареную рыбу, черный хлеб, хрен и соль.

"Утро Христова Воскресения", 1891, Николай Пимоненко Фото: Wikipedia

Героиня повести "Маруся" (1834 г.) Григория Квитки-Основьяненко клала в пасхальную корзину: паску, поросенка, колбасу, сало, 10 пасхальных яиц и соль.

Відео дня

А историк Владимир Шухевич отмечал, что в конце ХІХ — начале ХХ в. гуцулы несли на освящение в церковь: паску, крашанки, писанки, колбасу, солонину, сыр, масло, хрен, листья чеснока, бутылку с водой, в которой варили яйца, а также соль.

Интересно, что вино или другой алкоголь тогда в пасхальную корзину не клали. А паску часто святили уже порезанной на куски.

Пасхальные корзины в Украине не сразу стали модными

Хотя выражение "пасхальная корзина" уже стало крылатым, но сначала украинцы несли паски и пасхальные яйца в церковь в корытах, в которых месили тесто. Ночвы — это корытца, выдолбленные из цельного отрезка древесины.

В 1910 году Пимоненко зафиксировал, как изменилась пасхальная мода на корзины Фото: Wikipedia

Ночлежку видно на картине Николая Пимоненко "Утро Христова Воскресения" (1891 год). А вот в 1910 году он написал картину, посвященную Пасхе уже с корзинами. Рушники присутствуют на обеих картинах.

Паски в Украине всегда были вкусными, а пасхальные яйца яркими

Древнейший рецепт паски датирован серединой XVIII века. Сохранился он в рецептнике, принадлежавшем Лубенскому полковнику Ивану Кулябке. Тогда паску пекли из муки, масла, яичных желтков, тростникового сахара, меда, жидких пивных дрожжей, мускатного ореха, корицы и шафрана.

Паски до недавнего времени пекли в форме хлеба Фото: Wikipedia

Шафран присутствует во всех рецептах паски 18-19 вв. Такие паски были сладкие на вкус и имели приятный пряный аромат. Затем постепенно его стали вытеснять ваниль и другие более дешевые ингредиенты. Также в тесто раньше добавляли другие пряности: корицу, имбирь, куркуму, мускатный орех.

Паски пекли с черносливом, а упоминание об изюме сохранилось в записях Софийского монастыря на Пасху 1737 года. К празднику там покупали шафран, корицу и 5 фунтов изюма (более 2 кг).

Большинство хозяек сами пекли паски, но опция "купить паску" была еще с XVIII в. Сначала паски покупали мещане, а XIX в. паски в городах покупали и крестьяне. В начале ХХ в. купить паску на Приднепровье стоило 25 копеек — это была цена двух кувшинов молока.

В старой газете даже зафиксировано, почему хозяйки решали покупать паски, а не переживать из-за своих Фото: Соцсети

Паски не всегда были высокими. Когда-то они имели вид хлеба на которой выкладывали тестом крест, или различные узоры.

Паски были большие и круглые, как хлеб Фото: Wikipedia

Яйца красили как шелухой лука и различными травами, так и достаточно экзотическими красителями — личинками насекомого червеца (получали ярко-красный цвет), куркумой, щепками сандалового дерева. Древнейшая писанка на яйце с территории Украины — датируется 16 в.

Писанка на яйце, найденная во Львове Фото: НАН Украины

Она была найдена во Львове, когда раскопали средневековый колодец в 2013 году. Узор нанесен на утиное яйцо. В XVIII в. в Киеве богачи дарили на Пасху "писанки шумишные" (покрытые сусальным золотом).

