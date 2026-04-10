Золоті крашанки, покупні паски та порося в ночвах: етнограф розповів, як українці святкували Великдень

12 квітня в Україні святкуватимуть Великдень. І багато хто переживає, наскільки традиційно купувати паски, а не пекти самостійно. Та цікавиться, що, окрім пасок та крашанок можна взяти до церкви. Виявилось, що святкування Великодня в Україні не надто змінилось навіть за кількасот років.

Фаховий історик і миргородський краєзнавець Вадим Назаренко, відомий у соціальній мережі X (Twitter) за творчим псевдо "Сім глеків тикери", докладно розповів у кількох постах, як святкували Великдень у "старосвітській Україні".

Що українці несли святити до церкви

Найдавніший опис великоднього кошика зберігся із другої половини XVIII ст. у тексті сина козацького сотника із Сосниці Опанаса Шафонського. До церкви тоді несли: паску, печене ягня або порося, ковбасу, сало, смажену рибу, чорний хліб, хрін і сіль.

"Ранок Христового Воскресіння", 1891, Микола Пимоненко Фото: Wikipedia

Героїня повісті "Маруся" (1834 р.) Григорія Квітки-Основ'яненка клала до великоднього кошика: паску, порося, ковбасу, сало, 10 крашанок та грудку солі.

А історик Володимир Шухевич зазначав, що наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. гуцули несли на освячення до церкви: паску, крашанки, писанки, ковбасу, солонину, сир, масло, хрін, листя часнику, пляшку з водою, в якій варили яйця, а також грудку солі.

Цікаво, що вино, або інший алкоголь тоді до великоднього кошика не клали. А паску часто святили вже порізаною на шматки.

Великодні кошики в Україні не одразу стали модними

Хоч вислів "великодній кошик" вже став крилатим, але спочатку українці несли паску та крашанки до церкви в ночвах, в яких місили тісто. Ночви – це коритця, видовбані з цільного відрізка деревини.

В 1910 році Пимоненко зафіксував, як змінилась великодня мода на кошики Фото: Wikipedia

Ночви видно на картині Миколи Пимоненка "Ранок Христового Воскресіння" (1891 рік). А от у 1910 році він написав картину, присвячену Великодню вже із кошиками. Рушники присутні на обох картинах.

Паски в Україні завжди були смачними, а крашанки яскравими

Найдавніший рецепт паски датовано серединою XVIII cт. Зберігся він у рецептнику, що належав Лубенському полковнику Івану Кулябці. Тоді паску пекли із борошна, масла, яєчних жовтків, тростинного цукру, меду, рідких пивних дріжджів, мускатного горіха, кориці і шафрану.

Паски донедавна пекли у формі хліба Фото: Wikipedia

Шафран присутній у всіх рецептах пасок 18-19 ст. Такі паски були солодкі на смак і мали приємний пряний аромат. Потім поступово його стали витісняти ваніль та інші дешевші інгредієнти. Також в паски раніше додавали інші прянощі: корицю, імбир, куркуму, мускатний горіх.

Паски пекли із чорносливом, а згадка про родзинки збереглась в записах Софійського монастиря на Великдень 1737 року. До свята там купували шафран, корицю і 5 фунтів ізюму (понад 2 кг).

Більшість господинь самі пекли паски, але опція "купити паску" була ще з XVIII ст. Спочатку куповані паски брали міщани, а ХІХ ст. паски в містах купували і селяни. На початку ХХ ст. найдешевша паска на Наддніпрянщині коштувала 25 копійок – це була ціна двох глечиків молока.

У старій газеті навіть зафіксовано, чому господині вирішували купувати паски, а не переживати через свої Фото: Соцмережі

Паски не завжди були високими. Колись вони мали вигляд хлібини на якій викладали тістом хрест, або різні візерунки.

Паски були великі та круглі, як хлібина Фото: Wikipedia

Яйця фарбували як лушпинням цибулі та різними травами, так і досить екзотичними барвниками - личинками комахи червеця (отримували яскраво-червоний колір), куркумою, трісками сандалового дерева. Найдавніша писанка на яйці з території України - датується 16 ст.

Писанка на яйці, знайдена у Львові Фото: НАН України

Її було знайдено у Львові, коли розкопали середньовічний колодязь в 2013 році. Візерунок нанесено на качине яйце. У XVIII ст. в Києві багатії дарували на Великдень "писанки шумишні" (покриті сусальним золотом).

Нагадаємо, ми розповідали, якою буде погода на великодні вихідні.

Також стало відомо, скільки коштують крафтові паски на Великдень 2026.