Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Культура

Презентация нового альбома "Бумбокса": "разрывает", вызывает критику, не оставляет равнодушными (обновлено)

Бумбокс, Андрей Хлывнюк, Бумбокс презентация альбома, концерт Бумбокс
Андрей Хлывнюк на концерте Бумбокс 16 мая | Фото: из открытых источников

В субботу, 16 мая, в Киеве состоялся первый из запланированных двух сольных концертов группы "Бумбокс" с начала полномасштабного вторжения. Некоторые зрители нашли недостатки в организации выступления, другие вступились за Андрея Хлывнюка и музыкантов.

Киевляне и гости столицы, которые посетили презентацию мини-альбома "Живой" группы "Бумбокс" на территории Blockbuster Mall, нашли ряд причин для недовольства концертом. Свои претензии они высказали в соцсетях.

Люди жаловались на задержку начала выступления Андрея Хлывнюка, проблемы со звуком на площадке, завышенные цены в фудзоне, курение в общественном месте, исполнение неизвестных широкой публике песен и скопление народа. Некоторые даже назвали концерт "Бумбокса" "худшим".

Бумбокс, Андрей Хлывнюк, Бумбокс презентация альбома, концерт Бумбокс
Фото: скриншот
Бумбокс, Андрей Хлывнюк, Бумбокс презентация альбома, концерт Бумбокс
Бумбокс, Андрей Хлывнюк, Бумбокс презентация альбома, концерт Бумбокс
Фото: скриншот
Бумбокс, Андрей Хлывнюк, Бумбокс презентация альбома, концерт Бумбокс
Фото: Скриншот
Бумбокс, Андрей Хлывнюк, Бумбокс презентация альбома, концерт Бумбокс
Фото: скриншот
Бумбокс, Андрей Хлывнюк, Бумбокс презентация альбома, концерт Бумбокс
Фото: скриншот

Самого выступления, как отмечали некоторые слушатели, не было слышно, зато музыка играла очень громко, а песням невозможно было подпевать, потому что их слова были "незнакомыми".

Відео дня

Также отметили, что вход на концерт был анонсирован на 16:00, но начало было только в 19:00. Озадачивали и огромные очереди на фудкортах с "астрономическими ценами" даже на обычную воду.

Впрочем, другие посетители рекомендовали сначала детально рассмотреть афишу перед покупкой билетов. Если в анонсе указано, что состоится презентация альбома, то большая часть песен может оказаться новыми — что вполне логично. Кроме того, как заметили в сети, звук, как правило, зависит от организаторов, а сам Андрей Хлывнюк, который является военнослужащим, максимально выкладывался на всех концертах.

Бумбокс, Андрей Хлывнюк, Бумбокс презентация альбома, концерт Бумбокс
Многие слушатели, наоборот, назвали концерт "Бумбокс" важным подтверждением того, что жизнь продолжается
Фото: Соцсети
Бумбокс, Андрей Хлывнюк, Бумбокс презентация альбома, концерт Бумбокс
Многие слушатели, наоборот, назвали концерт "Бумбокс" важным подтверждением того, что жизнь продолжается
Фото: Соцсети
Бумбокс, Андрей Хлывнюк, Бумбокс презентация альбома, концерт Бумбокс
Фото: скриншот
Бумбокс, Андрей Хлывнюк, Бумбокс презентация альбома, концерт Бумбокс

Также в сети объяснили "обман" со временем начала концерта — вход был открыт гораздо раньше, чтобы все успели зайти до старта музыкальной программы, иначе ее бы начали вечером.

В свою очередь билетное агентство, которое реализовывало билеты на концерт группы "Бумбокс" 16 и 17 мая, отмечало, что локация Blockbuster Mall оборудована крупнейшим в Украине сертифицированным бомбоубежищем, площадью более 50 000 квадратных, которое может вместить до 25 000 человек.

Сама группа предупреждала, что в случае воздушной тревоги концерт прекратят, а посетители должны пройти в подземное укрытие.

Ранее Фокус писал, что:

Группы "Бумбокс" и "Без Обмежень" официально получили статус критически важных предприятий для экономики и жизнедеятельности населения Украины.