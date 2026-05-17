Презентація нового альбому "Бумбокса": "розриває", викликає критику, не залишає байдужими (оновлено)

У суботу, 16 травня, у Києві відбувся перший із запланованих двох сольних концертів гурту "Бумбокс" від початку повномасштабного вторгнення. Деякі глядачі знайшли недоліки в організації виступу, інші заступилися за Андрія Хливнюка та музикантів.

Кияни та гості столиці, які відвідали презентацію міні-альбому "Живий" гурту "Бумбокс" на території Blockbuster Mall, знайшли низку причин для невдоволення концертом. Свої претензії вони висловили в соцмережах.

Люди скаржилися на затримку початку виступу Андрія Хливнюка, проблеми зі звуком на майданчику, завищені ціни в фудзоні, паління в громадському місці, виконання невідомих широкому загалу пісень і скупчення народу. Дехто навіть назвав концерт "Бумбокса" "найгіршим".

Самого виступу, як зазначали деякі слухачі, не було чути, натомість музика грала дуже голосно, а пісням неможливо було підспівувати, бо їхні слова були "незнайомими".

Також зазначили, що вхід на концерт був анонсований на 16:00, але початок був лише о 19:00. Спантеличували й величезні черги на фудкортах з "астрономічними цінами" навіть на звичайну воду.

Утім, інші відвідувачі рекомендували спочатку детально розглянути афішу перед купівлею квитків. Якщо в анонсі зазначено, що відбудеться презентація альбому, то більша частина пісень може виявитися новими — що цілком логічно. Крім того, як зауважили в мережі, звук, як правило, залежить від організаторів, а сам Андрій Хливнюк, який є військовослужбовцем, максимально викладався на всіх концертах.

Багато слухачів, навпаки, назвали концерт "Бумбокс" важливим підтвердженням того, що життя триває

Також у мережі пояснили "обман" із часом початку концерту — вхід було відкрито набагато раніше, щоб усі встигли зайти до старту музичної програми, інакше її б почали ввечері.

Зі свого боку квиткова агенція, яка реалізовувала квитки на концерт гурту "Бумбокс" 16 і 17 травня, зазначала, що локація Blockbuster Mall обладнана найбільшим в Україні сертифікованим бомбосховищем, площею понад 50 000 квадратних, що може вмістити до 25 000 осіб.

Сам гурт попереджав, що в разі повітряної тривоги концерт припинять, а відвідувачі мають пройти в підземне укриття.

