"Худший концерт": почему презентация нового альбома "Бумбокса" вызвала волну критики у зрителей

В субботу, 16 мая, в Киеве состоялся первый из запланированных двух сольных концертов группы "Бумбокс" с начала полномасштабного вторжения. Зрители уже успели найти массу проблем в организации выступления.

Киевляне и гости столицы, которые посетили презентацию мини-альбома "Живой" группы "Бумбокс" на территории Blockbuster Mall, нашли много причин остаться недовольными концертом. Свои претензии они высказали в соцсетях.

Люди жаловались на задержку начала выступления Андрея Хлывнюка, проблемы со звуком на площадке, завышенные цены в фудзоне, курение в общественном месте, исполнение неизвестных широкой публике песен и скопление народа. Концерт "Бумбокса" даже признали "худшим".

Самого выступления, как отмечали, не было слышно, зато музыка играла очень громко, а песням невозможно было подпевать, потому что их слова были "незнакомыми".

Также отметили, что вход на концерт был анонсирован на 16:00, но начало было только в 19:00. Озадачивали и огромные очереди на фудкортах с "астрономическими ценами" даже на обычную воду.

Впрочем, другие посетители рекомендовали сначала детально рассмотреть афишу перед покупкой билетов. Если в анонсе указано, что состоится презентация альбома, то большая часть песен может оказаться новыми. Кроме того, как заметили в сети, звук, как правило, зависит от организаторов, а сам Андрей Хлывнюк, который является военным, максимально выкладывался на всех концертах.

Также в сети объяснили "обман" со временем начала концерта — вход был открыт гораздо раньше, чтобы все успели зайти до старта музыкальной программы, иначе ее бы начали вечером.

В свою очередь билетное агентство, которое реализовывало билеты на концерт группы "Бумбокс" 16 и 17 мая, отмечало, что локация Blockbuster Mall оборудована крупнейшим в Украине сертифицированным бомбоубежищем, площадью более 50 000 квадратных, которое может вместить до 25 000 человек.

Сама группа предупреждала, что в случае воздушной тревоги концерт прекратят, а посетители должны пройти в подземное укрытие.

Ранее Фокус писал, что:

Группы "Бумбокс" и "Без Обмежень" официально получили статус критически важных предприятий для экономики и жизнедеятельности населения Украины.