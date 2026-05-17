"Найгірший концерт": чому презентація нового альбому "Бумбокса" викликала хвилю критики у глядачів

У суботу, 16 травня, у Києві відбувся перший із запланованих двох сольних концертів гурту "Бумбокс" з початку повномасштабного вторгнення. Глядачі вже встигли знайти массу проблем в організації виступу.

Кияни та гості столиці, які відвідали презентацію міні-альбому "Живий" гурту "Бумбокс" на території Blockbuster Mall, знайшли багато причин залишитися невдоволеними концертом. Свої претензії вони висловили у соцмережах.

Люди скаржилися на запізнення початку виступу Андрія Хливнюка, проблеми зі звуком на майданчику, завищені ціни у фудзоні, куріння у громадському місці, виконання невідомих широкому загалу пісень та скупчення народу. Концерт "Бумбокса" навіть визнали "найгіршим".

Самого виступу, як зазначали, не було чути, натомість музика грала дуже голосно, а пісням неможливо було підспівувати, бо їх слова були "незнайомими".

Також зауважили, що вхід на концерт був анонсований на 16:00, але початок був лише в 19:00. Дошкуляли й величезні черги на фудкортах з "астрономічними цінами" навіть на звичайну воду.

Утім, інші відвідувачі рекомендували спочатку детально роздивитися афішу перед купівлею квитків. Якщо у анонсі вказано, що відбудеться презентація альбому, то більша частина пісень може виявитися новими. Окрім того, як помітили у мережі, звук, як правило, залежить від організаторів, а сам Андрій Хливнюк, який є військовим, максимально викладався на всіх концертах.

Також у мережі пояснили "обман" з часом початку концерту — вхід було відкрито набагато раніше, аби усі встигли зайти до старту музичної програми, інакше її б розпочали увечері.

Своєю чергою білетна агенція, яка реалізовувала квитки на концерт гурту "Бумбокс" 16 та 17 травня, наголошувала, що локація Blockbuster Mall обладнана найбільшим в Україні сертифікованим бомбосховищем, площею понад 50 000 квадратних, яке може вмістити до 25 000 людей.

Сам гурт попереджав, що у разі повітряної тривоги концерт припинять, а відвідувачі мають пройти до підземного укриття.

