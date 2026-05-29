700 лет в частных библиотеках: за книгу о короле Артуре хотят выручить миллионы долларов

Рукопись о короле Артуре, волшебнике Мерлине и рыцарях Круглого стола была создана в 13 веке. Четыре века спустя истрепавшуюся обложку заменили на бархатный переплет и теперь уникальный манускрипт выставят на аукцион Christie's.

Ожидается, что средневековая рукопись, содержащая раннюю версию сказаний о короле Артуре и Мерлине, которая находилась в частных руках около 700 лет и никогда ранее не выставлялась на всеобщее обозрение, будет продана на аукционе в июле за сумму не менее 2,7 миллиона долларов, пишет CNN.

Иллюстрации создал "Мастер Апокалипсиса" Фото: Christie's

"Клермон-Тоннерский Грааль", написанный примерно между 1290 и 1310 годами, станет главным лотом предстоящего аукциона ценных книг и рукописей в Christie's 8 июля.

Этот том содержит текст на старофранцузском языке из серии, известной как цикл "Ланселот-Грааль". Пергаментный манускрипт украшен сусальным золотом и содержит 126 "богатых иллюстраций", а также легенды, породившие бесчисленные книги, фильмы и научные дискуссии, утверждает Эудженио Донадони, директор отдела средневековых и ренессансных рукописей в Christie's.

Среди изображений есть несколько, на которых волшебник Мерлин принимает разные обличия, а также некоторые сюжеты из историй о короле Артуре и его рыцарях. Автором иллюстраций является анонимный "Мастер Льежского Апокалипсиса" из Франции, названный так в честь его работы над другой иллюминированной рукописью о конце времен.

Волшебник Мерлин, превратившийся в оленя Фото: Christie's

По данным аукционного дома, этот экспонат никогда не выставлялся на всеобщее обозрение и не изучался подробно.

"Это заново обнаруженная рукопись одного из величайших средневековых романов: истории о Святом Граале, Мерлине, юном короле Артуре и рыцарях Круглого стола — текстах, имеющих основополагающее значение для западной культуры", — сказал Донадони, добавив, что в частных руках находятся всего три подобных рукописи, и эта — самая ранняя.

Книга переплетена в зеленый бархат XVII века, заменивший оригинальную обложку, и украшена золотым тиснением с надписью "Roman de Artus".

По словам Донадони, аукционный дом располагает подробной информацией о происхождении рукописи, свидетельствующей о длинной череде предыдущих владельцев.

Он добавил, что среди предыдущих владельцев были рыцарь XV века, участник рыцарских турниров, "увлеченный медиевист" и промышленник XX века по имени Жан Лебоди, награжденный двумя "военными крестами" за "героические подвиги в обеих мировых войнах".

Хотя личность продавца рукописи не установлена, Донадони сообщил CNN, что она происходит из "давней частной коллекции".

Рукопись о короле Артуре может стоить миллионы долларов

"В этой рукописи так много привлекательных аспектов: исторический, искусствоведческий, текстологический и культурный, — сказал он. — Здесь есть христианский элемент — поиски Святого Грааля; рыцарский элемент: приключения, поиски, рыцарские турниры, битвы", - восхищенно заявил эксперт.

По словам Донадони, продажа, вероятно, привлечет множество потенциальных покупателей: "Этот манускрипт должен заинтересовать учреждения, поскольку он практически неизвестен и представляет собой один из величайших средневековых романов, но он также может заинтересовать частных покупателей по тем же причинам, по которым он привлекал множество владельцев, которые бережно хранили его на протяжении последних 700 лет".

Он добавил: "Для меня было большой честью работать над рукописью такого редкого и высокого уровня. Как предсказывает сам Мерлин в самом тексте: "И эта история будет рассказываться вечно и с радостью слушаться, пока существует мир".

