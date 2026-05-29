700 років у приватних бібліотеках: за книгу про короля Артура хочуть виручити мільйони доларів

Рукопис про короля Артура, чарівника Мерліна і лицарів Круглого столу було створено в 13 столітті. Чотири століття потому потріпану обкладинку замінили на оксамитову палітурку і тепер унікальний манускрипт виставлять на аукціон Christie's.

Очікується, що середньовічний рукопис, що містить ранню версію оповідей про короля Артура і Мерліна, який перебував у приватних руках приблизно 700 років і ніколи раніше не виставляли на загальний огляд, продадуть на аукціоні в липні за суму щонайменше 2,7 мільйона доларів, пише CNN.

Ілюстрації створив "Майстер Апокаліпсису" Фото: Christie's

"Клермон-Тоннерський Грааль", написаний приблизно між 1290 і 1310 роками, стане головним лотом майбутнього аукціону цінних книг і рукописів у Christie's 8 липня.

Цей том містить текст старофранцузькою мовою із серії, відомої як цикл "Ланселот-Грааль". Пергаментний манускрипт прикрашений сусальним золотом і містить 126 "багатих ілюстрацій", а також легенди, що породили незліченні книжки, фільми та наукові дискусії, стверджує Еудженіо Донадоні, директор відділу середньовічних і ренесансних рукописів у Christie's.

Серед зображень є кілька, на яких чарівник Мерлін набуває різного вигляду, а також деякі сюжети з історій про короля Артура та його лицарів. Автором ілюстрацій є анонімний "Майстер Льєжського Апокаліпсису" з Франції, названий так на честь його роботи над іншим ілюмінованим рукописом про кінець часів.

Чарівник Мерлін, який перетворився на оленя Фото: Christie's

За даними аукціонного дому, цей експонат ніколи не виставляли на загальний огляд і не вивчали детально.

"Це заново виявлений рукопис одного з найвидатніших середньовічних романів: історії про Святий Грааль, Мерліна, юного короля Артура і лицарів Круглого столу — текстах, які мають основоположне значення для західної культури", — сказав Донадоні, додавши, що в приватних руках перебувають лише три подібні рукописи, і цей — найраніший.

Книгу переплетено в зелений оксамит XVII століття, який замінив оригінальну обкладинку, і прикрашено золотим тисненням з написом "Roman de Artus".

За словами Донадоні, аукціонний дім має у своєму розпорядженні детальну інформацію про походження рукопису, що свідчить про довгу низку попередніх власників.

Він додав, що серед попередніх власників були лицар XV століття, учасник лицарських турнірів, "захоплений медієвіст" і промисловець XX століття на ім'я Жан Лебоді, нагороджений двома "військовими хрестами" за "героїчні подвиги в обох світових війнах".

Хоча особу продавця рукопису не встановлено, Донадоні повідомив CNN, що він походить із "давньої приватної колекції".

Рукопис про короля Артура може коштувати мільйони доларів

"У цьому рукописі так багато привабливих аспектів: історичний, мистецтвознавчий, текстологічний і культурний, — сказав він. — Тут є християнський елемент — пошуки Святого Грааля; лицарський елемент: пригоди, пошуки, лицарські турніри, битви", — захоплено заявив експерт.

За словами Донадоні, продаж, імовірно, приверне безліч потенційних покупців: "Цей манускрипт має зацікавити установи, оскільки він практично невідомий і являє собою один із найвидатніших середньовічних романів, але він також може зацікавити приватних покупців із тих самих причин, із яких він привертав безліч власників, що дбайливо зберігали його впродовж останніх 700 років".

Він додав: "Для мене було великою честю працювати над рукописом такого рідкісного і високого рівня. Як пророкує сам Мерлін у самому тексті: "І цю історію розповідатимуть вічно і з радістю слухатимуть, доки існує світ".

