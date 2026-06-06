"Джойс выглядит приличнее": в сети спорят, кем заменить памятник Булгакову в Киеве

После того как на Андреевском спуске демонтировали памятник русскому писателю Михаилу Булгакову, простоявший 19 лет, украинцы начали активно спорить о том, кем его заменить.

В соцсетях разгорелась дискуссия, памятник какому выдающемуся деятелю разместить на знаковом месте в столице. Собственный вариант в частности предложил руководитель Института информационной безопасности Артем Биденко в Facebook.

Кого хотят поставить на месте Булгакова

Биденко высказал предложение разместить на месте Булгакова памятник ирландскому писателю Джеймсу Джойсу, который считается одним из самых влиятельных авторов прошлого века.

"Уважаемые культурные и образованные люди, у меня для вас фантастическая новость: на Андреевском спуске освободилось место для памятника Джеймсу Джойсу", — отметил чиновник.

Он пояснил, что, хотя Джойс никогда не был в Киеве, однако создал "антиимперский голос". Памятники ему стоят в ряде городов, в частности в Дублине и Цюрихе, и украинская столица также могла бы выразить таким образом уважение писателю.

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"С одной стороны, Джеймс Джойс никогда не был в Киеве. Булгаков здесь жил, но оказался дезертиром, сторонником империи и презирал украинцев. И именно поэтому Джойс выглядит приличнее, ведь он показал, как можно любить свой родной город и людей, несмотря на все прелести метрополии", — пояснил Биденко.

Артем Биденко предлагает поставить на месте Булгакова памятник Джеймсу Джойсу

Биденко добавил, что считает, что подобная замена могла бы стать "самой элегантной деколонизацией в истории".

Украинцы считают, что лучше поставить памятник украинскому писателю

В комментариях к этому сообщению разгорелись споры. Некоторые выступили за такую идею, однако большинство пользователей считают, что на месте Булгакова нужно поставить памятник украинскому деятелю.

"Что за дикость? У нас и половина наших классиков не удостоена должным образом, а вам Джойса не хватило?", — отметила одна из комментаторов.

Среди украинских писателей люди предлагают почтить, к примеру, одного из величайших прозаиков Валерьяна Пидмогильного. Также среди предложений — поставить памятник Ивану Нечую-Левицкому.

"А давайте поставим может памятник Валерьяну Пидмогильному, потому что после его произведения "Город" действительно влюбляешься в Киев. Ну или хотя бы Ивану Нечую-Левицкому", — предложил другой пользователь.

Люди предлагают почтить украинских деятелей

Напомним, 4 июня коммунальные службы демонтировали памятник Булгакову в Киеве: его обмотали веревкой, подняли на грузовик и вывезли в неизвестном направлении.

Также ранее американские СМИ сообщили, что в США демонтировали мурал с убитой украинкой Ириной Заруцкой.