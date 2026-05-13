После недель споров: в США демонтировали мурал с убитой украинкой Ириной Заруцкой

В городе Провиденс в штате Род-Айлен демонтировали мурал с изображением трагически погибшей украинской беженки Ирины Заруцкой. Решение убрать стенопись приняли после нескольких недель споров, критики со стороны части местных жителей и вмешательства городских властей.

В материалах WJAR-TV и Fox News говорится, что мурал был размещен на стене бара Dark Lady, однако во вторник его окончательно сняли. По словам владелицы бара, процесс демонтажа пытались организовать максимально аккуратно и без лишнего конфликта. Она отметила, что команда долго работала над тем, чтобы все завершилось правильно, и теперь надеется, что ситуация в городе постепенно успокоится.

В то же время художник Иен Годро, который создавал работу, расстроился из-за такого решения и сказал, что хотел, чтобы этот мурал остался в центре города как часть городского пространства.

"Я взволнован начавшимся разговором, и я думаю, что сначала он противоречив, но в конце концов исцеляет. Я думаю, что это начало очень сложный разговор", — сказал он.

В общем, споры вокруг этого мурала продолжались несколько недель. И часть жителей выступала против его размещения, и в конце концов ситуация дошла до уровня городских властей. Мэр Провиденса Бретт Смайли и другие чиновники поддержали идею демонтажа, поскольку переживали из-за политического подтекста проекта и его финансирования. Основные замечания по размещению мурала касались не столько самой работы, сколько тех, кто поддерживал ее создание. В частности, обсуждалось возможное финансирование проекта со стороны бизнесмена Илона Маска, который ранее заявлял о намерении выделить средства на серию муралов, посвященных Ирине Заруцкой.

Однако, как пишет Fox News, глава Республиканской партии округа Нарагансетт Энтони Д'Эллена выступил в поддержку мурала и инициировал петицию с призывом оставить его в городе. Он убежден, что вместо сосредоточения на проблемах преступности и политики освобождения под залог власть фактически пытается убрать упоминание о жертве. Также он обратился к одному из местных бизнесов с предложением предоставить художнику другую локацию для создания этого мурала.

Совладелец бара Франсуа Карам ранее объяснял, что мурал был задуман как способ почтить Ирину Заруцкую и одновременно показать историю иммигрантов, которые приезжают в США в поисках лучшей жизни. По его словам, Ирина сама прошла этот путь — от переезда в США до трагической гибели.

Напомним, что в Бруклине в Нью-Йорке появился мурал с изображением убитой украинской беженки Ирины Заруцкой, который частично профинансировал миллиардер Илон Маск.

Также Фокус писал, что известные публичные лица, среди которых Илон Маск и кикбоксер Эндрю Тейт, выделили $2,5 млн на создание муралов в городах США в память о погибшей украинке Ирине Заруцкой.