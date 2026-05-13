Після тижнів суперечок: в США демонтували мурал з убитою українкою Іриною Заруцькою

У місті Провіденс у штаті Род-Айлен демонтували мурал із зображенням української біженки Ірини Заруцької, яка трагічно загинула. Рішення прибрати стінопис ухвалили після кількох тижнів суперечок, критики з боку частини місцевих жителів і втручання міської влади.

У матеріалах WJAR-TV та Fox News йдеться, що мурал був розміщений на стіні бару Dark Lady, однак у вівторок його остаточно зняли. За словами власниці бару, процес демонтажу намагалися організувати максимально акуратно й без зайвого конфлікту. Вона зазначила, що команда довго працювала над тим, щоб усе завершилося правильно, і тепер сподівається, що ситуація в місті поступово заспокоїться.

Водночас художник Ієн Годро, який створював роботу, засмутився через таке рішення та сказав, що хотів, аби цей мурал залишився в центрі міста як частина міського простору.

"Я схвильований розмовою, яка розпочалася, і я думаю, що спочатку вона суперечлива, але зрештою зцілює. Я думаю, що це започаткувало дуже складну розмову", — сказав він.

Загалом, суперечки навколо цього муралу тривали кілька тижнів. І частина мешканців виступала проти його розміщення, і зрештою ситуація дійшла до рівня міської влади. Мер Провіденса Бретт Смайлі та інші посадовці підтримали ідею демонтажу, оскільки переймалися через політичний підтекст проєкту та його фінансування. Основні зауваження щодо розміщення муралу стосувалися не стільки самої роботи, скільки тих, хто підтримував її створення. Зокрема, обговорювалося можливе фінансування проєкту з боку бізнесмена Ілона Маска, який раніше заявляв про намір виділити кошти на серію муралів, присвячених Ірині Заруцькій.

Однак, як пише Fox News, голова Республіканської партії округу Нарагансетт Ентоні Д’Еллена виступив на підтримку муралу та ініціював петицію із закликом залишити його в місті. Він переконаний, що замість зосередження на проблемах злочинності та політики звільнення під заставу влада фактично намагається прибрати згадку про жертву. Також він звернувся до одного з місцевих бізнесів із пропозицією надати художнику іншу локацію для створення цього муралу.

Співвласник бару Франсуа Карам раніше пояснював, що мурал був задуманий як спосіб вшанувати Ірину Заруцьку та водночас показати історію іммігрантів, які приїжджають до США в пошуках кращого життя. За його словами, Ірина сама пройшла цей шлях — від переїзду до США до трагічної загибелі.

Нагадаємо, що у Брукліні в Нью-Йорку з'явився мурал із зображенням вбитої української біженки Ірини Заруцької, який частково профінансував мільярдер Ілон Маск.

Також Фокус писав, що відомі публічні особи, серед яких Ілон Маск та кікбоксер Ендрю Тейт, виділили $2,5 млн на створення муралів у містах США на пам’ять про загиблу українку Ірину Заруцьку.