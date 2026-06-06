"Джойс виглядає пристойніше": у мережі сперечаються, ким замінити пам'ятник Булгакову в Києві

Після того як на Андріївському узвозі демонтували пам'ятник російському письменнику Михайлу Булгакову, що простояв 19 років, українці почали активно сперечатися про те, ким його замінити.

У соцмережах розгорілася дискусія, пам'ятник якому видатному діячеві розмістити на знаковому місці у столиці. Власний варіант зокрема запропонував керівник Інституту інформаційної безпеки Артем Біденко у Facebook.

Кого хочуть поставити на місці Булгакова

Біденко висловив пропозицію розмістити на місці Булгакова пам'ятник ірландському письменнику Джеймсу Джойсу, який вважається одним із найвпливовіших авторів минулого століття.

"Шановні культурні та освічені люди, у мене для вас фантастична новина: на Андріївському узвозі звільнилося місце для пам'ятника Джеймса Джойса", — зазначив посадовець.

Він пояснив, що, хоча Джойс ніколи не був у Києві, проте створив "антиімперський голос". Пам'ятники йому стоять у низці міст, зокрема у Дубліні і Цюриху, і українська столиця також могла б висловити у такий спосіб шану письменнику.

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"З одного боку, Джеймс Джойс ніколи не був у Києві. Булгаков тут жив, але виявився дезертиром, прихильником імперії і зневажав українців. І саме тому Джойс виглядає пристойніше, адже він показав, як можна любити своє рідне місто і людей, попри всі принади метрополії", — пояснив Біденко.

Артем Біденко пропонує поставити на місці Булгакова пам'ятник Джеймсу Джойсу

Біденко додав, що вважає, що подібна заміна могла б стати "найелегантнішою деколонізацією в історії".

Українці вважають, що краще поставити пам'ятник українському письменнику

У коментарях до цього допису розгорілися суперечки. Дехто виступив за таку ідею, однак більшість користувачів вважають, що на місці Булгакова потрібно поставити пам'ятник українському діячеві.

"Що за дикунство? В нас і половина наших класиків не вшанована належним чином, а вам Джойса забракло?", — зауважила одна із коментаторок.

Серед українських письменників люди пропонують вшанувати, до прикладу, одного з найвидатніших прозаїків Валер'яна Підмогильного. Також серед пропозицій — поставити пам'ятник Іванові Нечую-Левицькому.

"А давайте поставимо може пам'ятник Валер'яну Підмогильному, бо після його твору "Місто" дійсно закохуєшся в Київ. Ну або хоча б Івану Нечую-Левицькому", — запропонував інший користувач.

Люди пропонують вшанувати українських діячів

Нагадаємо, 4 червня комунальні служби демонтували пам'ятник Булгакову у Києві: його обмотали мотузкою, підняли на вантажівку та вивезли у невідомому напрямку.

Також раніше американські ЗМІ повідомили, що у США демонтували мурал з убитою українкою Іриною Заруцькою.