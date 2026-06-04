У Києві демонтували пам'ятник Булгакову: як відреагували жителі столиці (відео)

У Києві комунальні служби демонтували пам'ятник письменнику Михайлу Булгакову, який 19 років простояв на Андріївському узвозі, розповіли у мережі. Працівники обмотали пам'ятник мотузками, підняли на вантажівку та вивезли у невідомому напрямку.

Вдень 4 червня на сторінці Facebook журналістки Катерини Некречі з'явились кадри демонтажу пам'ятника Булгакову. Двоє комунальників підтвердили, що вивозять "залишки Булгакова", а журналістка зауважила, що це "історичний момент". У кадр потрапив майданчик, на якому стояв пам'ятник: відсьогодні він спорожнів, а громадяни, які спостерігали за процесом демонтажу, ніяк цьому не заважали й не протестували. Втім, на думку авторки відео, дехто з них начебто "плакав".

На двохвилинному відео бачимо, як пам'ятник висаджують на вантажівку, а у відповідному дописі Некреча написала, що "Булгаков — всьо!"

Журналістка зауважила, що випадково опинилась на узвозі у момент роботи комунальників. Поруч також випадково опинився колишній журналіст медіа "Радіо Свобода" Олександр Янковський, який з 2024 мобілізувався у ЗСУ. Янковський нагадав, що у 80-ті Булгаков сприймався як "дисидент" і його вважали "прапором незгоди з системою", попри те, що його творчість захоплювала диктатора СРСР Йосипа Сталіна. На думку журналіста, "це вже давнішня історія" і в України є інші люди, достойні пам'ятників.

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Булгаков у Києві — деталі

Михайло Булгаков — російсько-радянський письменник початку 20-го століття, автор творів "Собаче серце", "Майстер та Маргарита", "Рокові яйця", "Біла гвардія", "Дні Турбіних" та ін. Родина Булгакова переїхала до Києва через нову посаду батька, російського священника, та оселилась у будинку українського архітектора Василя Листовничого за адресою Андріївський узвіз, 13. У 1919 році Михайло Булгаков дезертирував з армії УНР, а у 1926 році написав "Біла гвардія"/"Дні Турбіних": висміяв рух українців за незалежність, який вирував у Києві у перші післяреволюційні роки. За часів радянської "відлиги" у 60-х роках Булгакова перестали цензурувати, "повернули" читачам, і його почали вважати "опозиційним письменником".

У Києві існує музей Булгакова у тому ж будинку на узвозі, у якому жила його родина. У 2007 році там поставили пам'ятник коштом Дениса Баса, заступника тодішнього міського голови Києва Леоніда Черновецького. Під час повномасштабного вторгнення пам'ятник та музей закрили мішками з піском, тим часом активні громадяни вимагали, щоб його демонтували через антиукраїнську позицію автора.

Нагадуємо, у Польщі розгорівся скандал через рішення президента України Володимира Зеленського назвати героїчний підрозділ ССО іменем Героїв УПА.