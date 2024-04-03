В Інституті нацпам'яті визнали об'єкти, присвячені Булгакову, символом російської імперії

Експерти вказали на повну відсутність у творах письменника позитивних персонажів-українців. При цьому він зневажливо ставився до всього українського.

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Письменник Михайло Булгаков є символом російської імперської політики, а його подальше перебування в публічному просторі пам’ятників на його честь є інструментом пропаганди Росії. Такого висновку дійшла Експертна комісія Українського інституту національної пам’яті.

Зокрема, на думку комісії, попри те, що Булгаков жив у Києві, він запам'ятався зневажливим ставленням до українців та української культури, не приховував свою ненависть до прагнення до незалежності, а також негативно відгукувався про становлення Української держави та її очільників.

Водночас у висновку наголошується, що серед усіх письменників того часу він "найближче стоїть" до теперішніх ідеологем путінізму і кремлівського виправдання етноциду в Україні".

У жодному з творів письменника немає позитивного персонажа-українця, додали в Українському інституті нацпам'яті. При цьому він вдавався до пародії чи глузливого перекручування української мови, висміював українську автокефальну церкву та заперечував сам факт існування української нації.

Зокрема в оповіданні "В ніч проти 3-го числа" присутня антиукраїнська спрямованість через "гротескне зображення" воїнів 1-го полку української Синьої дивізії.

До того ж в оповіданні Булгакова "Я убив" комісія Інституту національної пам'яті виявила тези, що резонують із риторикою нинішніх пропагандистів Кремля Олександра Дугіна, Володимира Соловйова та Ольги Скабєєвої. Окремо в інституті додали, що цей твір має багато схожого із теперішніми закликами до нищення українців та містить ідеологію фашизму.

Так, в Інституті нацпам'яті дійшли висновку, що присвоєння імені Булгакова географічним об’єктам, назвам юридичних осіб, топонімічними об’єктам, а також встановлення на його честь пам’ятників в Україні було елементом русифікації як основи російської імперської політики.

Нагадаємо, 31 серпня 2022 року у секретаріаті Національної спілки письменників України (НСПУ) вимагали ліквідувати музей російського письменника Михайла Булгакова в Києві. Також пропонувалося на його основі відкрити музей українського композитора Олександра Кошиця, який мешкав у цьому будинку.

Також відомо, що 2 вересня 2022 року у Міністерстві культури України виступили проти закриття музею Булгакова в Києві. Це рішення мотивували тим, що письменник проживав у Києві.