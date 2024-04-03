В Институте нацпамяти признали объекты, посвященные Булгакову, символом российской империи

Эксперты указали на полное отсутствие в произведениях писателя положительных персонажей-украинцев. При этом он пренебрежительно относился ко всему украинскому.

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Писатель Михаил Булгаков является символом российской имперской политики, а его дальнейшее пребывание в публичном пространстве памятников в его честь является инструментом пропаганды России. К такому выводу пришла Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти.

В частности, по мнению комиссии, несмотря на то, что Булгаков жил в Киеве, он запомнился пренебрежительным отношением к украинцам и украинской культуре, не скрывал свою ненависть к стремлению к независимости, а также негативно отзывался о становлении Украинского государства и его руководителей.

В то же время в заключении отмечается, что среди всех писателей того времени он "ближе всего стоит" к нынешним идеологемам путинизма и кремлевского оправдания этноцида в Украине".

Ни в одном из произведений писателя нет положительного персонажа-украинца, добавили в Украинском институте нацпамяти. При этом он прибегал к пародии или насмешливому искажению украинского языка, высмеивал украинскую автокефальную церковь и отрицал сам факт существования украинской нации.

В том числе в рассказе "В ночь на 3-е число" присутствует антиукраинская направленность через "гротескное изображение" воинов 1-го полка украинской Синей дивизии.

К тому же в рассказе Булгакова "Я убил" комиссия Института национальной памяти обнаружила тезисы, которые резонируют с риторикой нынешних пропагандистов Кремля Александра Дугина, Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой. Отдельно в институте добавили, что это произведение имеет много схожего с нынешними призывами к уничтожению украинцев и содержит идеологию фашизма.

Таким образом, в Институте нацпамяти пришли к выводу, что присвоение имени Булгакова географическим объектам, названиям юридических лиц, топонимическим объектам, а также установление в его честь памятников в Украине было элементом русификации как основы российской имперской политики.

Напомним, 31 августа 2022 года в секретариате Национального союза писателей Украины (НСПУ) требовали ликвидировать музей русского писателя Михаила Булгакова в Киеве. Также предлагалось на его основе открыть музей украинского композитора Александра Кошица, который жил в этом доме.

Также известно, что 2 сентября 2022 года в Министерстве культуры Украины выступили против закрытия музея Булгакова в Киеве. Это решение мотивировали тем, что писатель проживал в Киеве.