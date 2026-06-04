В Киеве демонтировали памятник Булгакову: как отреагировали жители столицы (видео)

В Киеве коммунальные службы демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову, который 19 лет простоял на Андреевском спуске, рассказали в сети. Работники обмотали памятник веревками, подняли на грузовик и вывезли в неизвестном направлении.

Днем 4 июня на странице Facebook журналистки Екатерины Некречи появились кадры демонтажа памятника Булгакову. Двое коммунальщиков подтвердили, что вывозят "остатки Булгакова", а журналистка отметила, что это "исторический момент". В кадр попала площадка, на которой стоял памятник: с сегодняшнего дня она опустела, а граждане, наблюдавшие за процессом демонтажа, никак этому не мешали и не протестовали. Впрочем, по мнению автора видео, некоторые из них будто бы "плакали".

На двухминутном видео видим, как памятник высаживают на грузовик, а в соответствующей заметке Некреча написала, что "Булгаков — все!"

Відео дня

Журналистка отметила, что случайно оказалась на спуске в момент работы коммунальщиков. Рядом также случайно оказался бывший журналист медиа "Радио Свобода" Александр Янковский, который с 2024 мобилизовался в ВСУ. Янковский напомнил, что в 80-е Булгаков воспринимался как "диссидент" и его считали "флагом несогласия с системой", несмотря на то, что его творчество восхищало диктатора СССР Иосифа Сталина. По мнению журналиста, "это уже давняя история" и у Украины есть другие люди, достойные памятников.

Булгаков в Киеве — детали

Михаил Булгаков — российско-советский писатель начала 20-го века, автор произведений "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита", "Роковые яйца", "Белая гвардия", "Дни Турбиных" и др. Семья Булгакова переехала в Киев из-за новой должности отца, русского священника, и поселилась в доме украинского архитектора Василия Листовничего по адресу Андреевский спуск, 13. В 1919 году Михаил Булгаков дезертировал из армии УНР, а в 1926 году написал "Белая гвардия"/"Дни Турбиных": высмеял движение украинцев за независимость, которое бушевало в Киеве в первые послереволюционные годы. Во времена советской "оттепели" в 60-х годах Булгакова перестали цензурировать, "вернули" читателям, и его начали считать "оппозиционным писателем".

В Киеве существует музей Булгакова в том же доме на спуске, в котором жила его семья. В 2007 году там поставили памятник на средства Дениса Баса, заместителя тогдашнего городского головы Киева Леонида Черновецкого. Во время полномасштабного вторжения памятник и музей закрыли мешками с песком, тем временем активные граждане требовали, чтобы его демонтировали из-за антиукраинской позиции автора.

Напоминаем, в Польше разгорелся скандал из-за решения президента Украины Владимира Зеленского назвать героическое подразделение ССО именем Героев УПА.