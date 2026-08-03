Правительство Литвы планирует пересмотреть обучающую программу в школах и отказаться от изучения произведений русского ученого и писателя Михаила Ломоносова. В то же время школьникам могут предложить знакомиться с творчеством украинского поэта Тараса Шевченко.

Как пишет издание LRT, ссылаясь на заявление премьер-министра Литвы Миндаугаса Синкявичюса, глава правительства предложил Министерству образования, науки и спорта обновить обучающие программы, утвержденные в 2022 году.

В частности, по его мнению, тексты Михаила Ломоносова, которого он назвал прославляющим русский империализм и имперские войны автором, больше не должны использоваться для преподавания тем, связанных с гражданственностью и патриотическим воспитанием.

Премьер же предложил включить в учебные программы творчество Тараса Шевченко — одного из выдающихся украинских поэтов и символов украинского национального возрождения. По его убеждению, такое нововедение поможет литовским школьникам лучше понять украинскую культуру, историю и тексты, которые сформировали национальное сознание украинцев.

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В LRT отмечают, что сейчас Ломоносов не является обязательным автором всех школьников. Его произведения входят в программу по родному языку и литературе для учащихся русского национального меньшинства, где он указан только как один из рекомендованных авторов для изучения темы "Классицизм и эпоха Просвещения" в девятом классе.

Кроме того, в материале отметили, что в Министерстве образования, науки и спорта Литвы подтвердили, что уже получили предложение главы правительства и рассмотрят его вместе с другими замечаниями по учебным программам. Там ожидают, что окончательное решение о возможных изменениях будет принято до конца августа, чтобы в случае необходимости они вступили в силу еще до начала нового учебного года.

Однако, отмечается, что перечень авторов в программе носит исключительно рекомендательный характер. Поэтому учитель самостоятельно определяет, какие именно произведения использовать при изучении темы, а Ломоносов является лишь одним из возможных примеров.

Более того, как пишет LRT, столицы Литвы — Вильнюсе имя Тараса Шевченко уже давно занимает особое место. В частности, на площади Украины установлен памятник поэту, а одна из улиц литовской столицы названа в его честь.

Напомним, что Netflix приобрел права на показ двух новых сезонов российского мультсериала "Маша и Медведь" и продлил лицензию на его трансляцию более чем в 100 странах мира. В то же время в Центре противодействия дезинформации отмечают, что этот мультсериал может использоваться в качестве инструмента российской "мягкой силы", ведь содержит нарративы, формирующие позитивный образ РФ, популяризируют советское прошлое и милитаризм.

Впоследствии, кроме того, что российский мультсериал "Маша и Медведь" содержит элементы пропаганды РФ, в Великобритании более 50 депутатов призвали правительство рассмотреть возможность запрета его трансляции.