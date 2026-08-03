Ломоносова замінять Шевченком: у Литві хочуть прибрати російського письменника зі шкільної програми

Уряд Литви планує переглянути навчальну програму в школах та відмовитися від вивчення творів російського вченого і письменника Михайла Ломоносова. Натомість школярам можуть запропонувати знайомитися з творчістю українського поета Тараса Шевченка.

Як пише видання LRT, посилаючись на заяву прем'єр-міністра Литви Міндаугаса Сінкявічюса, глава уряду запропонував Міністерству освіти, науки і спорту оновити навчальні програми, затверджені у 2022 році.

Зокрема, на його думку, тексти Михайла Ломоносова, якого він назвав автором, що прославляв російський імперіалізм та імперські війни, більше не повинні використовуватися для викладання тем, пов'язаних із громадянськістю та патріотичним вихованням.

Натомість прем'єр запропонував включити до навчальних програм творчість Тараса Шевченка — одного з найвизначніших українських поетів і символів українського національного відродження. На його переконання, таке нововеденя допоможе литовським школярам краще зрозуміти українську культуру, історію та тексти, які сформували національну свідомість українців.

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У LRT зазначають, що зараз Ломоносов не є обов'язковим автором для всіх школярів. Його твори входять до програми з рідної мови та літератури для учнів російської національної меншини, де він зазначений лише як один із рекомендованих авторів для вивчення теми "Класицизм та епоха Просвітництва" у дев'ятому класі.

Крім того, у матеріалі зауважили, що в Міністерстві освіти, науки і спорту Литви підтвердили, що вже отримали пропозицію глави уряду та розглянуть її разом з іншими зауваженнями до навчальних програм. Там очікують, що остаточне рішення щодо можливих змін буде ухвалене до кінця серпня, щоб у разі потреби вони набули чинності ще до початку нового навчального року.

Однак, зазначається, що перелік авторів у програмі має виключно рекомендаційний характер. Тому вчитель самостійно визначає, які саме твори використовувати під час вивчення теми, а Ломоносов наразі є лише одним із можливих прикладів.

Ба більше, як пише LRT, устолиці Литви — Вільнюсі ім'я Тараса Шевченка вже давно займає особливе місце. Зокрема, на площі України встановлено пам'ятник поетові, а одну з вулиць литовської столиці названо на його честь.

Нагадаємо, що Netflix придбав права на показ двох нових сезонів російського мультсеріалу "Маша та Ведмідь" і продовжив ліцензію на його трансляцію більш ніж у 100 країнах світу. Водночас у Центрі протидії дезінформації зазначають, що цей мультсеріал може використовуватися як інструмент російської "м'якої сили", адже містить наративи, які формують позитивний образ РФ, популяризують радянське минуле та мілітаризм.

Згодом, чере те, що російський мультсеріал "Маша і Ведмідь" містить елементи пропаганди РФ, у Великій Британії понад 50 депутатів закликали уряд розглянути можливість заборони його трансляції.