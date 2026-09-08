Умань готовится к еврейскому Новому году: в город прибыли полицейские патрули из Израиля (видео)

Накануне иудейского Нового года Рош ха-Шана в Умань прибывают тысячи хасидов. Перед праздником на улицах города традиционно усилена охрана общественного порядка, для чего также прибыли полицейские патрули из Израиля.

Ожидается, что в этом году в Умань прибудут около 40 тысяч паломников-хасидов, как и в прошлом году. Об этом сообщило издание "Радио Свобода".

Паломники съезжаются сюда, чтобы отпраздновать свой 5787-й год у могилы раввина Нахмана. Празднование начнётся 11 сентября и продлится до 13 сентября включительно.

Тысячи хасидов приезжают в Умань со всего мира

Как сообщило издание "Суспільне", по состоянию на утро 7 сентября в Умани было зарегистрировано в общей сложности около семи тысяч хасидов. Паломники рассказывают, что едут в город, чтобы молиться и "восстановить связь с душой".

В Умань уже прибыли около 7 тысяч хасидов Фото: Суспільне

Особый режим въезда и израильские патрули в Умани

В связи с прибытием большого количества паломников в Черкасской области усиливают охрану общественного порядка. Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что с 4 по 17 сентября в связи с проведением Рош ха-Шана в Умани будет действовать особый режим въезда, выезда и передвижения. Также отмечалось, что в микрорайоне паломничества запрещена продажа алкогольных напитков, фейерверков и пиротехники, ножей и других колюще-режущих предметов, пневматического оружия и игрушек, имитирующих его.

Відео дня

6 сентября в полиции Черкасской области также сообщили, что в связи с праздником Рош га-Шана в Умань также прибыли израильские патрульные. Они вместе с украинскими правоохранителями будут обеспечивать общественный порядок и безопасность в районе проживания и паломничества брацлавских хасидов во время празднования иудейского Нового года, оставаясь в городе до окончания праздника.

Израильские патрульные на улицах Умани Фото: Национальная полиция

Пока израильские полицейские вместе с украинскими правоохранителями, спасателями ГСЧС и военнослужащими Национальной гвардии совместно патрулируют улицы Умани и проводят разъяснительную работу среди паломников.

Напомним, что в июле Министерство иностранных дел Украины обратилось к хасидам по поводу паломничества в Умань, предупредив о ситуации с безопасностью в стране.

В прошлом году во время паломничества хасидов в Умань цены на жилье выросли до 72 тысяч за ночь.