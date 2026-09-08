Умань готується до єврейського Нового року: до міста прибули поліцейські патрулі з Ізраїлю (відео)

Напередодні юдейського Нового року Рош га-Шана до Умані прибувають тисячі хасидів. Перед святом на вулицях міста традиційно посилили охорону порядку, задля чого приїхали також поліцейські патрулі з Ізраїлю.

Очікується, що цьогоріч до Умані прибудуть близько 40 тисяч паломників-хасидів, як було і минулоріч. Про це розповіло видання "Радіо Свобода".

Паломники з'їжджаються сюди, щоб відсвяткувати свій 5787-й рік біля могили рабина Нахмана. Святкування розпочнеться 11 вересня і триватиме до 13 вересня включно.

Тисячі хасидів приїжджають до Умані з усього світу

Як розповіло видання "Суспільне", станом на ранок 7 вересня в Умані було зареєстровано загалом близько семи тисяч хасидів. Паломники розповідають, що їдуть до міста, щоб молитися та "відновити зв'язок з душею".

В Умань вже прибули близько 7 тисяч хасидів Фото: Суспільне

Особливий режим в'їзду і ізраїльські патрулі в Умані

У зв'язку з прибуттям великої кількості паломників на Черкащині посилюють охорону порядку. Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомляв, що від 4 до 17 вересня через проведення Рош га-Шана в Умані діятиме особливий режим в’їзду, виїзду та пересування. Зазначалося також, що мікрорайоні паломництва заборонений продаж алкогольних напоїв, феєрверків і піротехніки, ножів та інших колючо-ріжучих предметів, пневматичної зброї та іграшок, що її імітують.

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6 вересня у поліції Черкаської області також повідомили, що у зв'язку зі святом Рош га-Шана до Умані також приїхали ізраїльські патрульні. Вони разом з українськими правоохоронцями забезпечуватимуть громадський порядок та безпеку у районі проживання і паломництва брацлавських хасидів під час святкування юдейського Нового року, залишаючись у місті до завершення свята.

Ізраїльські патрульні на вулицях Умані Фото: Національна поліція

Поки ізраїльські поліцейські разом з українськими правоохоронцями, рятувальниками ДСНС та військовослужбовцями Національної гвардії спільно патрулюють вулиці Умані й проводять роз’яснювальну роботу серед паломників.

Нагадаємо, у липні у Міністерстві закордонних справ України звернулися до хасидів щодо паломництва в Умань, попередивши про безпекову ситуацію в країні.

Минулого року під час паломництва хасидів до Умані ціни на житло зросли до 72 тисяч за ніч.